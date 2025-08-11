首屆總統盃3x3籃球賽總獎金178萬 宜蘭東區賽吸引百隊較勁期彩可期
「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」即將開賽，總獎金高達178萬元，光是拿下公開組冠軍就有12萬元，相當誘人；東區預賽訂8月16日在宜蘭登場，吸引近百隊踴躍報名參賽，高手盡出，將是一場精彩好看的賽事。
教育部體育署今天到宜蘭舉辦活動宣傳，全國分成4區預賽，由8月16日及17日在宜蘭運動公園光電球場登場的東區預賽揭開序幕，分成高中男女組、大專男女組及公開男女組。
副署長房瑞文感謝縣府提供這麼好的場地，讓民眾體驗3x3籃球運動樂趣，宜蘭、台南、桃園、台中分區的各組前三名隊伍，獲得晉級11月初在總統府前凱達格蘭大道舉辦的全國總決賽資格，爭奪總獎金178萬元，為了提升活動熱度與鼓勵全民參與，這次特別邀請3x3國家代表隊選手余祥平與徐詩涵擔任活動大使。
杭州亞運金牌得主余祥平表示，很高興看到這麼多人熱情參與，期盼大家從中感受到運動的樂趣與成就感；徐詩涵說，半戶外的賽場感覺很不同，有一種打野外感，暢快淋漓，鼓勵更多女性愛好加入3x3籃球。
四分區賽的各組前三名進軍全國總決賽，決賽各組錄取前8名頒發獎狀、獎盃及獎金，公開組前四名獎金分別是12萬、8萬、6萬及4萬元，第五到八名各2萬元；大專組前四名獎金分別10萬、7萬元、5萬及3萬元，第五到八名各1萬元；高中組前四名獎金分別7萬、5萬、4萬及2萬元，第五到八名各1萬元。鼓勵全民動起來，讓籃球成為生活的一部分。活動詳情查詢官方網站https://www.taiwan3x3.tw。
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言