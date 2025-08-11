快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

首屆總統盃3x3籃球賽總獎金178萬 宜蘭東區賽吸引百隊較勁期彩可期　

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
總統盃全民運動賽事3x3籃球賽即將展開，總獎金高達178萬元，光是公開組冠軍就有12萬元，相當誘人；東區預賽訂8月16日在宜蘭登場，百隊高手盡出，將是一場精彩好看的賽事。記者戴永華／攝影
總統盃全民運動賽事3x3籃球賽即將展開，總獎金高達178萬元，光是公開組冠軍就有12萬元，相當誘人；東區預賽訂8月16日在宜蘭登場，百隊高手盡出，將是一場精彩好看的賽事。記者戴永華／攝影

「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」即將開賽，總獎金高達178萬元，光是拿下公開組冠軍就有12萬元，相當誘人；東區預賽訂8月16日在宜蘭登場，吸引近百隊踴躍報名參賽，高手盡出，將是一場精彩好看的賽事。

教育部體育署今天到宜蘭舉辦活動宣傳，全國分成4區預賽，由8月16日及17日在宜蘭運動公園光電球場登場的東區預賽揭開序幕，分成高中男女組、大專男女組及公開男女組。

副署長房瑞文感謝縣府提供這麼好的場地，讓民眾體驗3x3籃球運動樂趣，宜蘭、台南、桃園、台中分區的各組前三名隊伍，獲得晉級11月初在總統府前凱達格蘭大道舉辦的全國總決賽資格，爭奪總獎金178萬元，為了提升活動熱度與鼓勵全民參與，這次特別邀請3x3國家代表隊選手余祥平與徐詩涵擔任活動大使。

杭州亞運金牌得主余祥平表示，很高興看到這麼多人熱情參與，期盼大家從中感受到運動的樂趣與成就感；徐詩涵說，半戶外的賽場感覺很不同，有一種打野外感，暢快淋漓，鼓勵更多女性愛好加入3x3籃球。

四分區賽的各組前三名進軍全國總決賽，決賽各組錄取前8名頒發獎狀、獎盃及獎金，公開組前四名獎金分別是12萬、8萬、6萬及4萬元，第五到八名各2萬元；大專組前四名獎金分別10萬、7萬元、5萬及3萬元，第五到八名各1萬元；高中組前四名獎金分別7萬、5萬、4萬及2萬元，第五到八名各1萬元。鼓勵全民動起來，讓籃球成為生活的一部分。活動詳情查詢官方網站https://www.taiwan3x3.tw。

「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」東區預賽今天啟動宣傳儀式，邀請3x3國家代表隊選手余祥平（左）與徐詩涵（右）擔任活動大使。記者戴永華／攝影
「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」東區預賽今天啟動宣傳儀式，邀請3x3國家代表隊選手余祥平（左）與徐詩涵（右）擔任活動大使。記者戴永華／攝影

籃球

延伸閱讀

短裙女北市東區「肉身擋車」不給過 涉刑法強制罪加道交條例

比奶凍捲還夯！宜蘭在地人狂推「隱藏版伴手禮」：吃一口會整塊吃完

毛豬供應吃緊 宜蘭200攤本週休4日

南部風災豬慘死泡水 宜蘭調不到豬被迫休市4天 再惡化不排除休5天

相關新聞

亞洲盃男籃／中華隊制空權全失慘遭血洗 紐西蘭後衛：搶下8強完成階段目標

台灣男籃今天在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃分組預賽對上紐西蘭，儘管賀丹、賀博兄弟聯手攻下40分，但無奈在籃板失守下仍以78比...

亞洲盃男籃／40分慘敗紐西蘭 賀博盼有反彈演出

中華隊今天錯過直接晉級亞洲盃男籃8強的門票，且是被紐西蘭血洗40分，教練圖奇和今天攻下中華隊最高分的賀博都肯定對手表現，...

亞洲盃男籃／紐西蘭寫40分大勝 中華隊吞首敗落附加賽

中華隊今天錯過直接晉級亞洲盃男籃8強的機會，在分組最終戰以78：118敗給紐西蘭，吞下對戰3連敗，落居分組第2，下戰將和...

亞洲盃男籃／分組龍頭之爭！中華隊半場14分落後紐西蘭

同是不敗之師的中華隊和紐西蘭今天在亞洲盃男籃分組最終戰正面交鋒，勝隊就能取得分組龍頭直接晉級8強，首節比分拉鋸，差距最多...

亞洲盃男籃賽程與戰績表看這裡 中華隊D組3強鼎立競爭激烈

亞洲盃男籃賽今天（5日）起至17日在沙烏地阿拉伯吉達登場，FIBA亞洲盃官網近日撰文分析中華隊所在的D組，雖有上屆奪下隊史最佳銅牌的紐西蘭坐鎮，但資格賽同組的中華隊和菲律賓同樣不好惹，隊史第4次參與亞洲盃正賽的伊拉克則可能成為左右小組賽排名的X因子，不容小覷。

富邦勇士球員算「樹」大挑戰！富邦金控邀請民眾植樹節Run For Green™

植樹節(3/12)前夕，富邦金控攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。同時，2024新北市萬金石馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。