首屆總統盃3x3籃球賽總獎金178萬 宜蘭東區賽吸引百隊較勁期彩可期　

「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」即將開賽，總獎金高達178萬元，光是拿下公開組冠軍就有12萬元，相當誘人；東區預賽訂8月16日在宜蘭登場，吸引近百隊踴躍報名參賽，高手盡出，將是一場精彩好看的賽事。

教育部體育署今天到宜蘭舉辦活動宣傳，全國分成4區預賽，由8月16日及17日在宜蘭運動公園光電球場登場的東區預賽揭開序幕，分成高中男女組、大專男女組及公開男女組。

副署長房瑞文感謝縣府提供這麼好的場地，讓民眾體驗3x3籃球運動樂趣，宜蘭、台南、桃園、台中分區的各組前三名隊伍，獲得晉級11月初在總統府前凱達格蘭大道舉辦的全國總決賽資格，爭奪總獎金178萬元，為了提升活動熱度與鼓勵全民參與，這次特別邀請3x3國家代表隊選手余祥平與徐詩涵擔任活動大使。

杭州亞運金牌得主余祥平表示，很高興看到這麼多人熱情參與，期盼大家從中感受到運動的樂趣與成就感；徐詩涵說，半戶外的賽場感覺很不同，有一種打野外感，暢快淋漓，鼓勵更多女性愛好加入3x3籃球。