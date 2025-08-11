快訊

東超籃賽／台北雙重賽開幕 勇士、領航猿迎戰日強敵

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
東超籃賽將於10月8日正式展開新球季賽程。圖／東超提供
東超籃賽將於10月8日正式展開新球季賽程。圖／東超提供

2025東亞超級聯賽開幕戰將於10月8日正式開打，賽事將同時於台北及東京展開。台北和平籃球館將迎來雙重對決，日本B聯盟代表東京電擊（Alvark Tokyo）也將在主場迎戰蒙古的烏蘭巴托野馬（Xac Broncos），成聯盟史上首次於日本首都舉辦比賽。

「在尋找開幕戰地點時，為什麼不選擇兩座美麗且熱愛籃球的城市呢？」東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins）表示，「10 月 8 日，B.LEAGUE 對上 P. LEAGUE+ 的宿敵對決將在台北上演，重現 2025 四強賽準決賽的戲碼；同時，東京將見證兩支 EASL 新軍的歷史首戰。」

台北雙重戰由日本B聯盟冠軍宇都宮皇者隊迎戰P. LEAGUE+亞軍台北富邦勇士隊，宇都宮是日本B聯盟史上奪冠次數最多的球隊，由資深球星比江島慎領軍，將對上PLG總冠軍系列賽第7戰惜敗的富邦勇士。

雙重對決的第二場比賽將上演上季東超4強賽的對決，由PLG冠軍桃園璞園領航猿隊對上日本天皇盃冠軍琉球黃金國王隊。雙方上次交手時，領航猿以 71：64力克黃金國王，如今在2025–26賽季開幕戰再度碰頭，精采度可以預期。

宇都宮皇者對陣富邦勇士的比賽將於晚上6點半開打，晚間8點半由桃園璞園領航猿對陣琉球黃金國王；東京賽程將於台灣時間晚上6點進行，3場比賽的門票將於9月初開賣。

籃球

相關新聞

亞洲盃男籃／陳盈駿、賀丹聯手 中華隊復仇約旦睽違12年重返8強

3年前附加賽遭約旦演出驚天逆轉，中華隊今年亞洲盃男籃甜蜜報仇，靠21歲台美混血賀丹第三節飆分、「新台灣人」高柏鎧固守禁區...

亞洲盃男籃／關鍵戰飆最高分 賀丹點名「野獸」高柏鎧和功臣陳盈駿

中華隊今天在亞洲盃附加賽挺住約旦隊追分壓力，以78：64搶下8強戰門票，第三節攻下10分、全場貢獻18分的賀丹獲得單場最...

TPBL／UBA得分王劉丞勳成狀元 19歲謝銘駿第四順位獲選

2025年TPBL新人選秀會今天晚間登場，來自健行科大的UBA「得分王」劉丞勳沒意外獲得新竹御嵿攻城獅青睞，成為選秀會「...

亞洲盃男籃／關鍵戰傷退 胡瓏貿報平安：現在還行

連兩屆亞洲盃男籃附加賽碰約旦隊，中華隊今天演出甜美復仇，以78：64擊敗約旦隊，第三節傷退的胡瓏貿賽好「報平安」，說明腰...

TPBL／國王選旅美射手 毛加恩解釋「猜不到」神操作

上季奪下TPBL總冠軍的新北國王隊，今天TPBL選秀會壓軸指名，第一輪選中南非血統的強納森，第二輪挑中旅美的射手熊祥泰，...

TPBL／19歲謝銘駿成戰神 最期待對決林書豪

TPBL新人選秀會今天登場，台北台新戰神在首輪第4順位選中年僅19歲、身高193公分的旅美後衛謝銘駿，他坦言私心最想和林...

