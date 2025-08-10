亞洲盃男籃／中華隊制空權全失慘遭血洗 紐西蘭後衛：搶下8強完成階段目標
中華男籃今天在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃分組預賽對上紐西蘭，儘管賀丹、賀博兄弟聯手攻下40分，但無奈在籃板失守下仍以78比118慘敗，將以分組第2進入8強資格賽。
亞洲盃男籃D組賽事也全部落幕，紐西蘭3戰全勝排第1直接晉級8強，台灣2勝1敗排第2，菲律賓第3、伊拉克第4；明晚中華隊將和C組第3的約旦先進行8強資格賽，獲勝球隊可搶下8強門票。
中華隊今天在預賽最終戰對上人高馬大的紐西蘭，首節雙方你來我往，前10分鐘互換7次領先，打完中華隊僅18比19落後。
不過第2、3節成為雙方勝負分水嶺，紐西蘭靠著布里特（Taylor Britt）多次切入撕裂中華隊防線，並在30比27時拉出一波16比4的攻勢，在半場結束就取得49比35的雙位數領先。
易籃後中華隊雖一度靠著賀丹的三分球縮小差距，但很快紐西蘭又回敬一波12比3的攻勢，正式將差距擴大到20分差，前3節結束，紐西蘭已經取得84比59的優勢，也提前宣告比賽分勝負。
中華隊以哥哥賀丹（Adam Tsang Hinton）攻下全隊最高的24分，但全場0助攻、0籃板，弟弟賀博（Robert Tsang Hinton）進帳16分、發生3次失誤。
面對紐西蘭有多位身高200公分的鋒線陣容，讓中華隊制空權完全消失，全場籃板球22比61慘敗，其中還被紐西蘭摘下19個進攻籃板，因此2次得分也以20比6完勝台灣。
布里特賽後受訪時表示：「感覺非常棒，能拿下分組第1先完成階段性任務，接下來可以休息幾天，對我們來說相當重要。」
