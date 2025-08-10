亞洲盃男籃／40分慘敗紐西蘭 賀博盼有反彈演出

中華隊今天錯過直接晉級亞洲盃男籃8強的門票，且是被紐西蘭血洗40分，教練圖奇和今天攻下中華隊最高分的賀博都肯定對手表現，且強調關鍵戰是下一場和約旦的附加賽，盼經過這場敗仗能有反彈表現。

中華隊和紐西蘭去年就在資格賽兩度對決，首戰中華隊第四節才被拉開差距，最終以69：89吞敗，11月客場出征再以64：81敗陣；相隔9個月再碰頭，中華隊首節在混血兄弟賀丹發揮下數度領先，第一節打完不過以18：19落後，但紐西蘭第二節起外線手感加溫，單節轟下30分，第三節再灌進35分，差距擴大下3連勝拿得輕鬆。

中華隊義大利籍教練圖奇表示，要肯定紐西蘭表現出色，打得積極又宰制籃板，中華隊雖有漂亮開節，但外線失準是落敗一大關鍵。

紐西蘭今天三分球團隊34投15中，命中率超過4成4，中華隊僅39投10中、命中率僅2成6，加上籃板以22：61慘輸，落入分組第二，將和約旦連兩屆在附加賽對決。

3年前中華隊在附加賽浪費大幅領先，遭約旦上演不可思議逆轉，這次換圖奇執掌中華隊兵符，他強調哪隊能表現更穩定、執行好比賽戰術，勝算就更高，「我們知道該做什麼，也知道對手會如何，我們會奮戰到最後。」

今天首度從板凳出發的賀博，第三節連飆進3記三分球成中華隊亮點，代表出席賽後記者會的他坦言，今天是場辛苦的一仗，肢體強度更甚前兩場，雖落敗仍以團隊為榮，期待下一戰能有反彈演出。