亞洲盃男籃／紐西蘭寫40分大勝 中華隊吞首敗落附加賽

中華隊今天錯過直接晉級亞洲盃男籃8強的機會，在分組最終戰以78：118敗給紐西蘭，吞下對戰3連敗，落居分組第2，下戰將和約旦在附加賽爭取8強門票，上演「命運的對決」。

上屆雅加達亞錦賽，中華隊和約旦也在附加賽碰頭，中華隊握有大幅領先卻被約旦最後4秒連進兩記戲劇性三分彈，反以1分差氣走中華隊；相隔3年，約旦在C組排第3，和D組第二的中華隊又要正面交鋒。

中華隊去年資格賽和上屆季軍紐西蘭2度交鋒都吞敗，今天再碰頭，首節在胡瓏貿外線率先破網、首度先發的賀丹發揮下數度握有領先，首節打完也只以18：19落後，但第二節紐西蘭外線手感加溫，單節轟下30分，加上握有絕對禁區優勢，半場領先擴大到49：35。

高柏鎧干擾紐西蘭出手。圖／取自FIBA官網

第三節中華隊雖有賀博連飆3記三分彈，但紐西蘭單節就轟進6記外線，全隊轟進35分；中華隊雖也有單節24分演出，分數仍被拉開，三節打完陷入59：84落後。

第四節中華隊雖有賀博「3分打」後再投進三分球成亮點，但紐西蘭比賽還有4分多鐘時得分已破百，最終以118：78獲得3連勝，取得分組龍頭專屬的8強資格。

紐西蘭除握有禁區優勢，籃板以61：22大勝中華隊，光進攻籃板19個就快等於中華隊全隊，外線還有34投15中的超過4成4命中率演出，全隊有4人得分兩位數，卡梅倫（Flynn Cameron）28分最高，2023年選秀會曾在第二輪被湖人選走的後衛金恩（Mojave King）則是攻下22分。

吞下分組首敗的中華隊，今天三分球39投10中是三戰最差，台美混血兄弟賀丹和賀博成僅存亮點，弟弟賀博三分球5投4中攻下全隊最高24分，哥哥賀丹拿下16分，兄弟也是中華隊今天唯二得分兩位數的球員。