亞洲盃男籃／分組龍頭之爭！中華隊半場14分落後紐西蘭

同是不敗之師的中華隊和紐西蘭今天在亞洲盃男籃分組最終戰正面交鋒，勝隊就能取得分組龍頭直接晉級8強，首節比分拉鋸，差距最多只有4分，但紐西蘭第二節外線加溫，單節轟進30分，半場打完取得49：35領先。

兩隊去年亞洲盃資格賽兩度碰頭，2月中華隊主場69：89吞敗，11月客場出征64：81敗陣。今天第三度碰頭，中華隊再度變陣，台北混血前鋒賀丹取代前兩場先發的弟弟賀博，搭配陳盈駿、林庭謙、胡瓏貿和「新台灣人」高柏鎧。

開賽第一次進攻，胡瓏貿外線就空心破網，首度先發賀丹表現也亮眼，罰球、中距離和助攻都有貢獻，加上替補上場的馬建豪2罰命中、「黑豹」阿巴西抄截後快攻得手，中華隊取得15：12領先，也逼迫紐西蘭3分22秒時先喊出暫停。

恢復比賽後紐西蘭達林（Max Darling）切入暴扣、布里特（Taylor Britt）也切入得手，紐西蘭反以1分超前；中華隊靠胡瓏貿2罰1中追平比分，不過高柏鎧1分18秒領到個人第二犯先下場，紐西蘭靠罰球接連取分，首節取得19：18微幅領先。

第二節賀丹和賀博兄弟同時上場，第一球賀博就傳給賀丹飆進外線，接續賀博4罰3中，賀丹再飆三分彈，兄弟聯手攻下中華隊前9分，助隊27：30緊咬比分，但中華隊不斷被攻擊禁區，還被戈爾德（Ben Gold）混亂中投進進攻時間到點前的三分球，金恩（Mojave Jackson King）又開後門口手，一波9：2攻勢將領先擴大到39：29。

高柏鎧的補籃得手讓中華隊稍微止血，但中華隊外線連續嘗試都沒命中，反是紐西蘭節末連飆兩記外線，領先擴大到46：31；林庭謙罰球2罰1中為中華隊縮小比分後，紐西蘭的史密斯・米爾納（Tohi Smith-Milner）外線又補刀，助隊分差再擴大；陳盈駿和胡瓏貿讀秒階段罰球線上4罰3中，中華隊半場打完仍以35：49落後。

紐西蘭第二節灌進30分，且上半場就搶下32個籃板，包括11個進攻籃板，大幅領先中華隊的14個，加上團隊命中6記三分球，讓外線17投僅3中的中華隊陷入14分劣勢。