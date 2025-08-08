快訊

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

一早致電祝沈玉琳「父親節快樂」！潘若迪現身洩他最近病況

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／離開富邦勇士加盟國王 4冠助教魏維：開啟新篇章 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
魏維正式加盟新北國王隊，將於2025-26賽季擔任助理教練一職。圖／新北國王隊提供
魏維正式加盟新北國王隊，將於2025-26賽季擔任助理教練一職。圖／新北國王隊提供

新北國王隊日前宣布由派翠克（John Patrick）接掌兵符，擔任新任總教練，今天進一步公布教練團新成員，前富邦勇士隊助理教練魏維正式加盟，將於2025-26賽季擔任助理教練一職。

魏維於2017年高掛球衣後，於隔年轉任教練，加入富邦勇士教練團，擔任助理教練7個賽季，期間見證球隊奪下四座總冠軍。他在教練團中主要負責協助訓練與情蒐，對比賽節奏與場上細節具備敏銳觀察，長期以來深受教練團與球員信任。

除了職業聯賽的經歷，魏維也曾在UBA大學球隊擔任教練，並多次加入中華隊教練團參與國際賽事，累積了豐富的多層級執教經驗。這些經驗也讓他更擅長與年輕球員互動，從溝通到細節調整，幫助他們在場上更有信心，教練視野也因此更加開闊。

儘管手上刺著與前東家富邦勇士一同拚下的的榮耀，但對於加盟國王，魏維說：「很高興有機會加入新北國王，開啟新的篇章。手上的刺青承載著我過去的經歷與榮耀，是人生旅程的一部分，也提醒我不忘初衷、持續前進。謝謝國王球隊提供這麼好的環境，讓我能夠專注投入，和教練團一同努力、訓練球員、提供協助，在新賽季朝著共同目標邁進。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

籃球

延伸閱讀

PLG／從練習生、球員到助教 富邦勇士宣布魏維離隊

沈玉琳罹患血癌！董至成一句「再去看你」　遭酸民曲解攻擊

中職／豪取18分後遭冰風暴強襲 悍將要提防8月慘案重演

小S、吳姍儒共同報名金鐘獎？製作人B2鬆口揭實情

相關新聞

亞洲盃男籃／飆賽會新高仍無力回天 布朗尼：菲律賓還沒放棄

菲律賓男籃隊在這次亞洲盃首戰不敵中華隊後，今天凌晨則是與紐西蘭隊展開一場激戰，在歸化球員布朗尼（Justin Brown...

TPBL／離開富邦勇士加盟國王 4冠助教魏維：開啟新篇章 

新北國王隊日前宣布由派翠克（John Patrick）接掌兵符，擔任新任總教練，今天進一步公布教練團新成員，前富邦勇士隊...

TPBL／雲豹9月6日迎戰B2熊本Volters 熊本熊親臨現場

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布，9月6日下午5點將於桃園市楊梅體育園區，迎戰日本B聯盟二級勁旅熊本Volters隊，...

亞洲盃男籃／打臉外界！中華隊爭分組龍頭拚睽違12年晉8強

隨著紐西蘭在亞洲盃男籃賽擊敗菲律賓，台灣隊提前確定以分組前2名之姿晉級，並於分組賽最終戰與紐西蘭爭龍頭寶座，力拚直接取得...

亞洲盃男籃／奪單場最佳球員歸功團隊 林庭謙：靠自己不可能

中華隊今天亞洲盃男籃賽第二戰迎戰伊拉克，靠著林庭謙第三節獨拿16分、全場22分演出下以87：60奪得2連勝，獲得單場最佳...

亞洲盃男籃／大勝伊拉克 中華隊教頭承認：比預期輕鬆

延續首戰擊敗強敵菲律賓的氣勢，中華隊今天亞洲盃男籃第二戰碰伊拉克，點點開花下以87：60奪下2連勝，確定晉級下一輪，總教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。