TPBL／離開富邦勇士加盟國王 4冠助教魏維：開啟新篇章 

新北國王隊日前宣布由派翠克（John Patrick）接掌兵符，擔任新任總教練，今天進一步公布教練團新成員，前富邦勇士隊助理教練魏維正式加盟，將於2025-26賽季擔任助理教練一職。

魏維於2017年高掛球衣後，於隔年轉任教練，加入富邦勇士教練團，擔任助理教練7個賽季，期間見證球隊奪下四座總冠軍。他在教練團中主要負責協助訓練與情蒐，對比賽節奏與場上細節具備敏銳觀察，長期以來深受教練團與球員信任。

除了職業聯賽的經歷，魏維也曾在UBA大學球隊擔任教練，並多次加入中華隊教練團參與國際賽事，累積了豐富的多層級執教經驗。這些經驗也讓他更擅長與年輕球員互動，從溝通到細節調整，幫助他們在場上更有信心，教練視野也因此更加開闊。

儘管手上刺著與前東家富邦勇士一同拚下的的榮耀，但對於加盟國王，魏維說：「很高興有機會加入新北國王，開啟新的篇章。手上的刺青承載著我過去的經歷與榮耀，是人生旅程的一部分，也提醒我不忘初衷、持續前進。謝謝國王球隊提供這麼好的環境，讓我能夠專注投入，和教練團一同努力、訓練球員、提供協助，在新賽季朝著共同目標邁進。」