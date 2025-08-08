TPBL／雲豹9月6日迎戰B2熊本Volters 熊本熊親臨現場

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布，9月6日下午5點將於桃園市楊梅體育園區，迎戰日本B聯盟二級勁旅熊本Volters隊，展開熱血沸騰的台日友好城市交流賽，賽事隔日台日公益不停歇，將共同舉辦「LeopardsCare 籃球活動」，透過實際行動回饋基層，落實屬地主義共同傳遞籃球正能量。

台日城市交流賽已邁入第三年，今年首次於台灣舉辦，雲豹特別邀請日本超人氣吉祥物「熊本熊（KUMAMON）」親臨現場，第一次為台灣運動賽事站台與現場球迷同樂，長期支持國內籃球的「永豐銀行」持續鼎力相助，為台日交流賽增添光彩，空壓空調冷鏈系統專家「復盛公司」公益不落人後，邀請育幼院小朋友一同到現場感受球賽魅力。

雲豹執行長張建偉說：「這次交流賽首次移師桃園，熊本Volters全隊士氣高昂，號召日本球迷組團來台應援，我們期待讓日本球員和球迷體驗台灣獨特的應援文化，也讓國內籃球迷認識熊本這個魅力滿分的城市。」

球團也將在9月5日晚間於古華花園飯店舉辦「Welcome Party」，球員將穿上由「EZ Bespoke」量身訂製的帥氣西裝，迎接首次來訪的熊本貴賓，展現對交流夥伴的尊重與最高誠意，張建偉強調：「這不只是籃球比賽，更是桃園與熊本兩座城市的友誼盛會，我們希望借助在地企業力量，深化台日產業與文化交流，讓球迷感受到這份跨國情誼的溫度。」

休賽季歷經中華隊洗禮的高錦瑋與林信寬，將帶領嶄新陣容迎戰擁有山本翔太、磯野寬晃等後場主力的熊本Volters，營運長顏行書說：「季前交流賽是球員磨練、磨合的黃金機會，更是新任總教練羅德爾(Henrik Rödl)首次的率隊亮相，期待球迷到場支持，一起見證這場充滿文化火花的籃球盛事。」

此次「台日友好城市交流賽」票價為特釀一排3500元、特釀二排2500元、金牌區1280元及經典區680元（自由入座），球團預計在8月8日下午2點至8月9日早上11點開放2024-25主場季票會員優先購票（詳細購票說明請見會員信箱），8月9日中午12點於KKTIX售票系統全面啟售，更多賽事及票務行銷資訊，請持續關注台啤永豐雲豹官方粉絲專頁。