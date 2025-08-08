快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲盃男籃／飆賽會新高仍無力回天 布朗尼：菲律賓還沒放棄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
菲律賓歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）狂砍本屆賽會新高的37分，球隊仍不敵紐西蘭苦吞2連敗。 取自FIBA ASIA CUP官網
菲律賓歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）狂砍本屆賽會新高的37分，球隊仍不敵紐西蘭苦吞2連敗。 取自FIBA ASIA CUP官網

菲律賓男籃隊在這次亞洲盃首戰不敵中華隊後，今天凌晨則是與紐西蘭隊展開一場激戰，在歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）狂砍本屆賽會新高的37分領軍下，一度將落後差距縮小到1分，只可惜最終仍是以6分差距敗下陣來，對於球隊苦吞二連敗，布朗尼也直言球隊還沒有放棄任何希望。

過去幾年代表菲律賓在亞洲賽場大殺四方的布朗尼，曾在2022年與2023年幫助菲律賓拿下亞運會與東南亞運動會金牌，今年2月的亞洲盃資格賽對陣中華隊時猛轟39分。

這次亞洲盃會內賽，布朗尼在首場比賽面對中華隊在僅拿下19分後，就於第四節最後4分多鐘五犯離場，不過今天凌晨面對紐西蘭的比賽他也重拾瘋狂射手本色，全場投進7記三分球拿下37分外帶5籃板、3助攻，幫助最多落後到18分的菲律賓追到僅剩1分差距。

不過團隊戰力更加完整的紐西蘭，最終仍是靠著布里特（Taylor Britt）連續突破取分，最終以6分差距帶走2連勝，至於菲律賓則是苦吞2連敗，紐西蘭也將在分組賽最後一戰與中華隊爭奪分組龍頭，至於菲律賓則將伊拉克力爭最後一張8強附加賽門票。

對於砍下本屆賽會新高的37分但卻無法幫助球隊止敗，布朗尼說：「我們必須繼續前進，不能因此垂頭喪氣，而是從中記取教訓，最後我們仍是要繼續戰鬥，成為菲律賓人的驕傲，這一屆錦標賽我們依舊有機會。」

菲律賓在2017年亞洲盃改制後的首屆賽事中曾拿下第7名成績，至於上屆則是以第10名作收，本屆在當家中鋒索托（Kai Sotto）因傷缺陣的情況下，禁區威脅性大打折扣。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

籃球

延伸閱讀

菲律賓總統談台海「無法置身事外」 陸嗆不要玩火

亞洲盃男籃／打臉外界！中華隊爭分組龍頭拚睽違12年晉8強

亞洲盃男籃／紐西蘭檔次太高中華隊恐難匹敵 重返8強仍看好

亞洲盃男籃／大勝伊拉克 中華隊教頭承認：比預期輕鬆

相關新聞

亞洲盃男籃／飆賽會新高仍無力回天 布朗尼：菲律賓還沒放棄

菲律賓男籃隊在這次亞洲盃首戰不敵中華隊後，今天凌晨則是與紐西蘭隊展開一場激戰，在歸化球員布朗尼（Justin Brown...

亞洲盃男籃／奪單場最佳球員歸功團隊 林庭謙：靠自己不可能

中華隊今天亞洲盃男籃賽第二戰迎戰伊拉克，靠著林庭謙第三節獨拿16分、全場22分演出下以87：60奪得2連勝，獲得單場最佳...

TPBL／雲豹9月6日迎戰B2熊本Volters 熊本熊親臨現場

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布，9月6日下午5點將於桃園市楊梅體育園區，迎戰日本B聯盟二級勁旅熊本Volters隊，...

亞洲盃男籃／打臉外界！中華隊爭分組龍頭拚睽違12年晉8強

隨著紐西蘭在亞洲盃男籃賽擊敗菲律賓，台灣隊提前確定以分組前2名之姿晉級，並於分組賽最終戰與紐西蘭爭龍頭寶座，力拚直接取得...

亞洲盃男籃／大勝伊拉克 中華隊教頭承認：比預期輕鬆

延續首戰擊敗強敵菲律賓的氣勢，中華隊今天亞洲盃男籃第二戰碰伊拉克，點點開花下以87：60奪下2連勝，確定晉級下一輪，總教...

亞洲盃男籃／讚中華隊攻守出色 伊拉克教練：執教來最差一戰

伊拉克在亞洲盃男籃首戰和紐西蘭激戰到第四節才被拉開比數，今天碰中華隊卻一路落後，找不到外線準星外還出現21次失誤，讓總教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。