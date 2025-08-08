亞洲盃男籃／飆賽會新高仍無力回天 布朗尼：菲律賓還沒放棄

菲律賓男籃隊在這次亞洲盃首戰不敵中華隊後，今天凌晨則是與紐西蘭隊展開一場激戰，在歸化球員布朗尼（Justin Brownlee）狂砍本屆賽會新高的37分領軍下，一度將落後差距縮小到1分，只可惜最終仍是以6分差距敗下陣來，對於球隊苦吞二連敗，布朗尼也直言球隊還沒有放棄任何希望。

過去幾年代表菲律賓在亞洲賽場大殺四方的布朗尼，曾在2022年與2023年幫助菲律賓拿下亞運會與東南亞運動會金牌，今年2月的亞洲盃資格賽對陣中華隊時猛轟39分。

這次亞洲盃會內賽，布朗尼在首場比賽面對中華隊在僅拿下19分後，就於第四節最後4分多鐘五犯離場，不過今天凌晨面對紐西蘭的比賽他也重拾瘋狂射手本色，全場投進7記三分球拿下37分外帶5籃板、3助攻，幫助最多落後到18分的菲律賓追到僅剩1分差距。

不過團隊戰力更加完整的紐西蘭，最終仍是靠著布里特（Taylor Britt）連續突破取分，最終以6分差距帶走2連勝，至於菲律賓則是苦吞2連敗，紐西蘭也將在分組賽最後一戰與中華隊爭奪分組龍頭，至於菲律賓則將伊拉克力爭最後一張8強附加賽門票。

對於砍下本屆賽會新高的37分但卻無法幫助球隊止敗，布朗尼說：「我們必須繼續前進，不能因此垂頭喪氣，而是從中記取教訓，最後我們仍是要繼續戰鬥，成為菲律賓人的驕傲，這一屆錦標賽我們依舊有機會。」

菲律賓在2017年亞洲盃改制後的首屆賽事中曾拿下第7名成績，至於上屆則是以第10名作收，本屆在當家中鋒索托（Kai Sotto）因傷缺陣的情況下，禁區威脅性大打折扣。