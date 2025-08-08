聽新聞
亞洲盃男籃／打臉外界！中華隊爭分組龍頭拚睽違12年晉8強
隨著紐西蘭在亞洲盃男籃賽擊敗菲律賓，中華隊提前確定以分組前2名之姿晉級，並於分組賽最終戰與紐西蘭爭龍頭寶座，力拚直接取得睽違12年晉級8強資格。
在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃男籃錦標賽，上屆差點重返8強的中華男籃，這次不僅囊括「旅外三俠」陳盈駿、劉錚及林庭謙，甚至還有台美混血的「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（Robert Hinton）助拳，搭配「新台灣人」高柏鎧（BrandonGilbeck），陣容堪稱近年最佳。
然而中華男籃在賽前的戰力排名僅被國際籃球總會（FIBA）列為偏後段班的第12名，所幸台灣隊並未受到影響，在分組賽率先擊敗強敵菲律賓旗開得勝後，昨天又力退伊拉克摘下2連勝，打破外界不看好的局面，加上紐西蘭也擊退菲律賓，因此中華隊提前鎖定分組前2名。
中華隊自從2013年打進4強後，就一直無緣躋身8強，如今分組賽最終戰將與紐西蘭爭龍頭，尋求直接前進睽違12年的8強席次。總教練圖齊（GianlucaTucci）接受媒體聯訪強調，紐西蘭是有機會問鼎獎牌等級的強隊，因此必須保持謙遜、做好防守，專注於正在做的事情上，並調整好心態力抗強敵。
若中華隊不慎敗給紐西蘭，則以分組第2名之姿挺進附加賽，屆時將與C組第3名球隊正面交鋒、爭取8強門票；而目前尚未開胡的菲律賓、伊拉克在分組賽最終戰對決，力拚D組最後一張附加賽門票。
