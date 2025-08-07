聽新聞
0:00 / 0:00
亞洲盃男籃／大勝伊拉克 中華隊教頭承認：比預期輕鬆
延續首戰擊敗強敵菲律賓的氣勢，中華隊今天亞洲盃男籃第二戰碰伊拉克，點點開花下以87：60奪下2連勝，確定晉級下一輪，總教練圖奇承認今天內容「比預期輕鬆一些」。
圖奇提到，球隊針對伊拉克做了很多功課，除了主力球員，外圍射手也有鎖定，今天團隊也打出很好的表現，尤其防守做得非常好，讓比賽進行更輕鬆，成為奪勝關鍵。
「要給團隊很大的肯定，大家都很無私，彼此支持。」圖奇提到，像碰菲律賓轟下34分的陳盈駿今天得分掛蛋，但有許多球員挺身而出，他也強調團隊成員必須打得謙虛、打得團隊，才能在這個比賽繼續前進。
代表出席賽後記者會的胡瓏貿肯定教練團制定的作戰策略，他說：「就像教練所說，我們其實沒有很多機會和伊拉克對決，教練團做了很完美的功課。」他補充說，團隊在第一場比賽後持續保持專注，雖有些小失誤，但大家都試著更進步，幫助彼此來贏下比賽。
林庭謙今天轟下中華隊最高的22分，其中16分集中在第三節。有記者詢問胡瓏貿對林庭謙的看法，胡瓏貿形容林庭謙有「完美」的表現，儘管上半場遇到犯規麻煩限制到上場時間，但隨時都做好準備，「當機會來了，有空檔他就把握住，我們也知道他手感火燙，大家都把球傳到他手上。」
胡瓏貿讚林庭謙年輕、有領導力，是球隊另一位很好的領導者，「很開心他今天的表現。」
中華隊分組最終戰將於台灣時間周日凌晨2點出戰紐西蘭，圖奇強調上屆奪下季軍的對手是獎牌熱門球隊，中華隊會照自己步調前進，準備好面對硬仗。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言