松山機場大跳電！乘客錯愕「現場黑一片」延後起飛 民航局回應了

立委財務申報曝光！綠營這位推估身家上億 林思銘、鄭正鈐負債6千萬元

亞洲盃男籃／讚中華隊攻守出色 伊拉克教練：執教來最差一戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

伊拉克在亞洲盃男籃首戰和紐西蘭激戰到第四節才被拉開比數，今天碰中華隊卻一路落後，找不到外線準星外還出現21次失誤，讓總教練馬蒂克（Veselin Matic）無奈說，這是執教伊拉克來打最差的一場球。

馬蒂克提到，中華隊第一場擊敗菲律賓就已證明自己是支優秀的團隊，且球隊針對前一場轟下34分的陳盈駿做了許多功課，沒想到今天陳盈駿得分掛蛋，但其他球員都挺身而出，「他們投進很多三分球，也打出很好的防守，逼迫我們出現20次失誤。」

中華隊今天12人全上陣，只有陳盈駿和曾祥鈞沒有得分，全隊還投進15記三分球，且分佈在7人身上，點點開花助隊以87：60拿下2連勝，確定晉級下一輪賽事，還有機會爭取直接晉級8強的分組龍頭門票。

陳盈駿今天只上場19分鐘，代替扮演後場指揮官的林庭謙和高錦瑋表現亮眼，林庭謙第三節狂轟16分、全場拿下22分外帶2助攻，獲得單場最佳球員；高錦瑋替補17分鐘，三分球3投2中拿8分。

籃球

亞洲盃男籃／林庭謙單節轟16分領軍 中華隊27分大勝伊拉克

中華隊今天迎接亞洲盃男籃第二戰，靠著林庭謙第三節獨拿16分、全場轟下22分領軍，一路領先伊拉克，最終以87：60收下二連...

TPBL／聯盟修規章林書緯成本土 高柏鎧也有望跟進取得

在雙聯盟合併破局後，TPBL繼日前宣布啟動選秀相關日程後，今天再針對球員身分認定、外籍球員薪資、競賽規則等三大項進行規章...

TPBL／27新秀通過選秀審核 劉丞勳、謝銘駿衝擊狀元 

TPBL2025年新人選秀會將於11日登場，聯盟今天也公布完成報名手續的球員名單，共有27位選手通過資格審查，其中包括健...

亞洲盃男籃／讚中華隊攻守出色 伊拉克教練：執教來最差一戰

伊拉克在亞洲盃男籃首戰和紐西蘭激戰到第四節才被拉開比數，今天碰中華隊卻一路落後，找不到外線準星外還出現21次失誤，讓總教...

亞洲盃男籃／得分破百輕取印度 中國教頭滿意球員執行力

亞洲盃男籃首戰只以5分奪勝，中國隊今天碰印度隊首節就取得兩位數優勢，在團隊三分球28投15中下得分突破兩位數，輕鬆以10...

3對3／杭州亞運金牌任活動大使 總統盃下周東部開打

為推展3對3籃球全民運動，並為9月9日運動部掛牌暖身，由教育部體育署、中華民國3x3籃球協會共同主辦、上寰整合行銷公司承...

