亞洲盃男籃／讚中華隊攻守出色 伊拉克教練：執教來最差一戰

伊拉克在亞洲盃男籃首戰和紐西蘭激戰到第四節才被拉開比數，今天碰中華隊卻一路落後，找不到外線準星外還出現21次失誤，讓總教練馬蒂克（Veselin Matic）無奈說，這是執教伊拉克來打最差的一場球。

馬蒂克提到，中華隊第一場擊敗菲律賓就已證明自己是支優秀的團隊，且球隊針對前一場轟下34分的陳盈駿做了許多功課，沒想到今天陳盈駿得分掛蛋，但其他球員都挺身而出，「他們投進很多三分球，也打出很好的防守，逼迫我們出現20次失誤。」

中華隊今天12人全上陣，只有陳盈駿和曾祥鈞沒有得分，全隊還投進15記三分球，且分佈在7人身上，點點開花助隊以87：60拿下2連勝，確定晉級下一輪賽事，還有機會爭取直接晉級8強的分組龍頭門票。

陳盈駿今天只上場19分鐘，代替扮演後場指揮官的林庭謙和高錦瑋表現亮眼，林庭謙第三節狂轟16分、全場拿下22分外帶2助攻，獲得單場最佳球員；高錦瑋替補17分鐘，三分球3投2中拿8分。