亞洲盃男籃／林庭謙單節轟16分領軍 中華隊27分大勝伊拉克

中華隊今天迎接亞洲盃男籃第二戰，靠著林庭謙第三節獨拿16分、全場轟下22分領軍，一路領先伊拉克，最終以87：60收下二連勝，確定晉級下一輪，還有機會周日凌晨2點和紐西蘭爭奪直接晉級8強的分組龍頭門票。

中華隊今天先發陣容調整，四號位馬建豪取代胡瓏貿，搭配陳盈駿、林庭謙、賀博及「新台灣人」高柏鎧，一開賽馬建豪就接連在兩邊底角飆進三分彈，林庭謙也加入外線開火行列，率中華隊打出9：2的開節攻勢；不過中華隊犯規過多，讓伊拉克首節就獲得9罰機會，首節打完伊拉克將差距縮小到13：18。

第二節「黑豹」阿巴西和高錦瑋外線相繼破網，中華隊領先擴大到28：18，加上伊拉克外線找不到準星，半場打完中華隊維持39：28優勢。

上半場只拿3分的林庭謙第三節火力全開，他前5投俱中加上罰球，一人獨拿11分，加上馬建豪投進三分彈，維持住中華隊的兩位數領先；林庭謙節末再飆進三分球，單節就轟下16分，率隊帶著63：41領先進入決勝節。

第四節林庭謙三分球再度破網，劉錚、胡瓏貿、阿巴西和賀丹也加入得分行列，中華隊領先持續擴大，最終在全員上陣、10人有得分紀錄下以87：60輕取伊拉克。

中華隊維持首戰的外線手感，今天37投15中，林庭謙、阿巴西和馬建豪都有單場3顆進球紀錄；林庭謙今天攻下全隊最高22分，外線3投俱中的阿巴西13分，台美混血的賀丹貢獻11分。

伊拉克今天三分球21投僅3中，只有阿里布拉希米（Abdullah Hayder Alibraheemi）20分較佳，吞下2連敗。