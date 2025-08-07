快訊

亞洲盃男籃／得分破百輕取印度 中國教頭滿意球員執行力

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中國胡金秋灌籃。圖／取自FIBA官網
中國胡金秋灌籃。圖／取自FIBA官網

亞洲盃男籃首戰只以5分奪勝，中國隊今天碰印度隊首節就取得兩位數優勢，在團隊三分球28投15中下得分突破兩位數，輕鬆以100：69收下分組2連勝。

中國今天首節就取得29：14領先，半場打完優勢擴大到53：31，下半場持續拉開差距，總教練郭士強讚團隊執行力非常好，攻守平衡也比第一場佳，「節奏控制比較好，快攻也打出來了，半場陣地也很流暢。」

中國今天三分球命中率超過5成3，郭士強滿意說：「平時訓練非常著重投籃，有時間就多訓練，所以三分球命中率保持穩定。」他還透露，球隊每場得分都以80分以上為目標，這兩場得分都超過90分以上，是團隊樂見的老事情。

擴大領先下，中國今天12人上場且都有得分貢獻，貢獻4分、6助攻的的隊長趙睿說：「就像上一場比賽結束說的，陸續有人站出來，他們也是做到了，有些人第一場狀態不好，無論教練和隊友都很相信他們，相信每一個人後面比賽都能上來幫助球隊。」

趙嘉義三分球4投3中攻下17分是中國最高，20歲的王俊杰三分球3投俱中拿下13分，斬獲11分、10籃板「雙10」成績的胡金秋獲得單場最佳球員。

印度首戰差點把約旦逼進延長賽，差點爆出大冷門，但最終以84：91吞敗，今天再輸給中國已吞連敗，想避免分組墊底遭淘汰和哈薩克的分組最終戰非勝不可。

