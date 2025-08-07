快訊

3對3／杭州亞運金牌任活動大使 總統盃下周東部開打

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽將於下周點燃戰火。圖／體育署提供
為推展3對3籃球全民運動，並為9月9日運動部掛牌暖身，由教育部體育署、中華民國3x3籃球協會共同主辦、上寰整合行銷公司承辦的「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」8月點燃戰火，總獎金178萬元的賽事決賽更將在總統府前凱達格蘭大道舉行，寫下特別紀錄。

2025總統盃組別分為高中男女組、大專男女組及公開男女組，將先舉辦4區域的分區預賽，依序是8月16日到17日的宜蘭（東區）場、8月30日和31日的台南（南區）場、9月13日到14日的桃園（北區）場，以及10月4日和5日進行的台中（中區）場，預計有近千隊報名參加。

每區前3名隊伍將於11月1日至2日齊聚總統府前凱達格蘭大道，公開組前3名獎金分別為12萬、8萬元、6萬元，歡迎所有喜愛籃球運動的朋友組隊報名。

下周末率先登場的東區預賽已有82隊報名參賽，秉持永續經營的精神，本次比賽地點選擇在宜蘭運動公園，該公園擁有10座光電籃球場。體育署感謝宜蘭縣政府提供這麼好的場地，共同協辦這次3x3籃球賽的舉辦，促進全民運動的風氣，讓民眾體驗3x3籃球運動的樂趣，也養成終身運動的習慣。

2025總統盃3x3籃球賽邀請杭州亞運3對3金牌成員余祥平及女籃國家隊成員徐詩涵擔任活動大使，余祥平說：「很開心有這麼多人報名參加3x3籃球運動，任何的運動對身體健康及身心狀態都能有顯著的提升。」

徐詩涵呼籲，3x3籃球組隊容易，比賽也比5人籃球更有趣，「希望更多的女生可以一起投入3x3籃球運動，南區、北區及中區也還在接受報名，希望愛打球的姐妹們把握最後的報名機會。」

籃球

