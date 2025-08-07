快訊

TPBL／27新秀通過選秀審核 劉丞勳、謝銘駿衝擊狀元 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
TPBL選秀名單揭曉。圖／TPBL提供
TPBL選秀名單揭曉。圖／TPBL提供

TPBL2025年新人選秀會將於11日登場，聯盟今天也公布完成報名手續的球員名單，共有27位選手通過資格審查，其中包括健行科大劉丞勳、徐宏瑋，台師大曾信武、旅美好手謝銘駿、台藝大喬納森等好手皆投入選秀，並有望在首輪中選。

TPBL本次報名選秀球員依場上位置分布為後衛15名、前鋒11名、中鋒1名，其中幾位重點球員備受矚目，包括健行科大的劉丞勳與徐宏瑋，兩人曾攜手於2021年為泰山高中奪下隊史首座冠軍，徐宏瑋榮膺該年冠軍賽最有價值球員，而劉丞勳則在UBA表現出色，不僅於2022年榮獲新人王，更成為歷史得分王。  

來自政治大學的前鋒鍾理翔身為UBA傳統強權的代表球員，具備優異的身材條件，至於瓊斯盃中華白隊長人曾信武，過去在UBA賽場上就展現高砲台的身手，今年瓊斯盃期間更有不錯表現，至於台藝大喬納森以及本屆選秀第一長人、世大運中華隊國手王晟霖也預計將獲得球隊關注。

旅外球員方面同樣人才薈萃，謝銘駿曾入選2022年U18中華代表隊，2023年榮膺HBL男子組MVP，更被提名全美麥當勞高中明星賽東區大名單，成為繼賀博之後，台灣籃壇史上第二位獲此殊榮的球員。另一位引人注目的是美國出生的華裔球員江加樂，其父母均為來自台灣的布農族原住民，今年首度報名參加選秀會，為本次選秀增添多元色彩。

2025 TPBL新人選秀會將於8月11日晚間六點正式開始，屆時將透過官方YouTube平台進行現場直播，邀請全台球迷共同見證台灣籃壇未來新星的誕生時刻。

