TPBL／聯盟修規章林書緯成本土 高柏鎧也有望跟進取得

在雙聯盟合併破局後，TPBL繼日前宣布啟動選秀相關日程後，今天再針對球員身分認定、外籍球員薪資、競賽規則等三大項進行規章修調整，其中被FIBA認定為本土球員且剛與新北國王隊續約的林書緯，也確定成為聯盟認定的本土球員身分，至於福爾摩沙夢想家隊高柏鎧如未來兩年符合一定資格，也將可被視為本土球員。

TPBL規章調整如下：

為因應聯盟發展需求與賽事實務運作，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）於近日完成規章修訂作業，針對球員身分認定、外籍球員薪資制度以及競賽規則等三大項進行調整。相關內容自即日起生效，以下為修訂重點說明：

一、球員身分定義調整（第二章第五條）

為強化球員資格認定機制並跟上FIBA對球員國籍認定標準，TPBL將球員區分為「本土球員」與「外籍球員」兩類，並調整資格認定標準：

1.持有中華民國身分證或護照者為本土球員。

2.經歸化取得國籍者，若可代表國家隊以本土身分出賽，則認定為本土球員，否則視為外籍球員。

3.經歸化取得中華民國國籍，且曾代表國家隊出賽，並於聯盟單一球隊註冊滿三個賽季（註冊場次超過例行賽總場次三分之二可視為一完整賽季），可視為本土球員，每隊限註冊一名。若該球員取得本土球員身份後進行轉隊，則恢復外籍身分，並於單一球隊註冊滿三季後方得再視為本土球員。

4.基於 FIBA 秘書長認定之本土球員特例原則，本聯盟得參酌 FIBA秘書長認定之方向，保有球員身分資格認定最終裁量權。

二、外籍球員薪資規範明確化（第三章第二條第四項）

為維持聯盟薪資平衡與球隊營運彈性，針對外籍球員之薪資制度，調整如下：

1.每隊外籍球員薪資總額上限為每月美金十一萬元，需對應四名球員；單一球員每月實領薪資不得低於美金五千元（稅後實得薪資）。

2.例行賽期間薪資發放以八個月為限，如球隊晉級季後賽階段（含挑戰賽、季後賽、總冠軍賽），則可另增發一個月薪資至該賽季結束。外籍球員合約須於註冊時依規定繳交至聯盟備查。

三、競賽規則同步國際標準（第四章第六點）

聯盟比賽規則持續與國際接軌，現修訂內容如下：

原第六點更新為：「爭球與球權輪替規則比照 FIBA 規定辦理」，以利統一裁判標準與比賽流程。

TPBL 將持續滾動修訂相關規章，確保聯盟制度與國際接軌，並兼顧球隊營運與球員權益，朝更健全的職業聯盟邁進。