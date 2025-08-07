快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

亞洲盃男籃／吸收夏季聯賽經驗 馬場雄大扮王牌大鎖助日本逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬場雄大展現防守功力率日本打出逆轉勝。 取自FIBA官網
馬場雄大展現防守功力率日本打出逆轉勝。 取自FIBA官網

上屆亞洲盃止步於8強的日本男籃，昨天進行本屆賽事的首場比賽，面對上屆就曾在分組賽交手過並以61分差距大勝的敘利亞，上半場日本卻因為找不到節奏一度陷入困境，不過靠著下半場及時甦醒以及兩名隊長霍金斯與馬場雄大一攻一守的好表現最終以31分差取勝。

日本在昨天與敘利亞之戰，上半場打完還一度以9分差距落後，其中第二節讓對手猛轟28分更是形成重傷害，不過在經過中場休息調整後，下半場日本隊隨即找回攻守節奏，讓敘利亞整個下半場僅拿下27分，最終也以31分差距取勝。

日本昨天以歸化球員霍金斯（Joshua Hawkinson）攻下26分最佳，富永啓生雖然上半場出手感覺不佳，但仍有18分進帳，至於與霍金斯一同擔任隊長的馬場雄大雖然只攻下3分，但讓上半場就攻下17分的敘利亞歸化德希爾茲（Keron Melique Deshields），下半場僅再拿下3分，成為日本逆轉的另一大關鍵。

對於整場比賽不斷透過防守壓迫讓德希爾茲在下半場氣力放盡，馬場雄大賽後表示，上半場日本的防守並不是做得不好，而是德希爾茲在不斷命中高難度的進球，其他敘利亞球員的支援也是前仆後繼，但也因此在體力上付出不小代價，成為日本能在下半場反撲的關鍵。

談到今年因為參加NBA夏季聯賽而錯過了日本隊在南韓舉行的6場熱身賽，馬場雄大坦言這並不影響他的個人狀態，「我認為晚加入球隊並沒有不好，因為我不是在休息，反而是帶回很多東西可以幫助到日本隊，因為我在夏季聯賽打出了很高水平的表現，在那邊是一場分秒必爭的戰鬥，這是我在夏季聯賽學到的最大收穫。」

