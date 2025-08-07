PLG／從練習生、球員到助教 富邦勇士宣布魏維離隊

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士隊宣布助理教練魏維離隊。圖／台北富邦勇士隊提供
富邦勇士隊宣布助理教練魏維離隊。圖／台北富邦勇士隊提供

台北富邦勇士隊今天宣布教練團人員異動，助理教練魏維正式離隊，球團由衷感謝魏維多年來的貢獻與陪伴，祝福他未來職涯一切順利。

37歲的魏維在2007年投身首屆SBL選秀會，儘管未能獲得球隊青睞，但他也以練習生身分跟隨富邦勇士前身台灣大雲豹隊訓練，並在2010年正式展開SBL生涯，2017年更與隊友林書緯一同拿下技術挑戰賽冠軍，並在隔年與富邦勇士總教練吳永仁等人一同舉行退休儀式，轉任助理教練。  

富邦勇士球團指出，魏維至今長期穩定輔佐教練團，與勇士一同征戰SBL、ABL、PLG三大聯賽，在戰術調度方面展現高度專業，且在臨場應變與球員溝通上扮演關鍵角色。執教期間，魏維攜手團隊奪下隊史首座SBL總冠軍，也共同見證及參與勇士締造PLG三連霸的輝煌時期，是球隊幕後穩定的重要支柱，勇士球團誠摯感謝魏維教練這些年來的全力投入與無私奉獻，祝福魏維教練職涯發展順利、前程萬里。

