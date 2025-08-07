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陳盈駿轟34分 亞洲盃男籃克菲奪首勝

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
中華隊後衛陳盈駿（右）對菲律賓之戰狂轟卅四分，以九十五比八十七獲勝。圖／取自FIBA官網
中華隊後衛陳盈駿（右）對菲律賓之戰狂轟卅四分，以九十五比八十七獲勝。圖／取自FIBA官網

四年一屆的亞洲盃男籃賽在沙烏地阿拉伯吉達開打，中華隊昨天迎接首戰，當家後衛陳盈駿狂轟卅四分，幾乎全場領先菲律賓，以九十五比八十七獲勝，不只分組賽開出紅盤，更寫下正式國際賽連勝菲律賓紀錄。

今年二月亞洲盃資格賽，中華隊在主場和平籃球館擊敗菲律賓，寫下二○一六年起首度奪勝紀錄；兩隊相隔近半年再碰頭，菲律賓只有開賽先拿兩分是全場唯一領先，中華隊在陳盈駿中距離接連破網、林庭謙和「黑豹」阿巴西外線開張下，最多取得廿七比十優勢。

第二節中華隊進攻火力下降，但十九歲台美混血新星賀博挺身而出，第三節換林庭謙連飆兩記三分彈，加上第四節「新台灣人」高柏鎧連兩次完成「三分打」，聯手捍衛中華隊領先，強勢表現讓菲律賓教練寇恩形容，球隊就像四十分鐘都在恐慌狀態。

陳盈駿三分球八投六中、全場攻下卅四分，成為贏球頭號功臣；他肯定教練團制定很好的比賽策略，團隊也執行很好，尤其限制住菲律賓主要進攻球員，「儘管被對手搶下太多進攻籃板，但大家都很拚命。」

菲律賓搶下四十八個籃板是中華隊兩倍，進攻籃板就有廿一顆，但胡瓏貿、劉錚成功守住菲律賓歸化球員布朗尼，他在二月資格賽狂攻卅九分，此役只拿十九分且犯滿離場。

亞洲盃十六隊分成四組，分組龍頭直接晉級八強，第二、三名透過附加賽爭奪八強門票，中華隊今晚七點和伊拉克交手，十日對決上屆季軍紐西蘭。

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