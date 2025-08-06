亞洲盃男籃／中華隊開紅盤 FIBA：老將新秀融合展現新氣象

中華男籃今天在亞洲盃旗開得勝，以95比87力克菲律賓，國際籃球總會（FIBA）官網撰文稱讚全隊老將新秀戰力結合，世代交替組成穩健團隊，呈現嶄新面貌。

2025亞洲盃男籃賽在沙烏地阿拉伯第二大城吉達（Jeddah）舉行，中華隊預賽與紐西蘭、菲律賓及伊拉克同列D組。中華男籃今天靠著陳盈駿轟進全場最高34分，搭配「新台灣人」高柏鎧（BrandonGilbeck）挹注16分、9籃板，克服籃板劣勢，終場以95比87擊敗菲律賓，為本屆賽事開出紅盤。

FIBA這篇標題「老將新秀齊上陣：中華台北世代交替登場」（Old hands, fresh talent: Chinese Taipei’sgenerational shift takes the stage）的報導指出，陳盈駿無疑是全場焦點，他在對菲律賓一戰中大放異彩狂砍34分，展示出色投籃。然而，這不僅是個人秀，這支球隊兼具資深領袖與渴望崛起的新生代，嶄露出全新面貌。

現年32歲的陳盈駿是隊上最年長球員之一，對自身角色定位十分清楚，「對我來說，當領袖仍是學習的過程。雖然我是最老的球員之一，但如何帶領這支年輕球隊、成為教練與球員間的橋樑，我還在摸索。」

挹注14分的林庭謙在被問到他最敬佩的對象時表示，絕對是Ray（陳盈駿）和Gavin（劉錚）。「自從2020年我加入國家隊以來，他們給了我很大的幫助。無論場上場下，他們都是很棒的領袖。」

面對沙場經驗豐富的菲律賓隊，陳盈駿的穩健表現促成多位球員的爆發演出，其中賀博（RobertHinton）可說是最大亮點之一，繳出14分且沉著應戰。

他在賽後表示，他等這一刻很久了，「這對我們意義重大。這是亞洲盃的絕佳起點，沒什麼比勝利更好的開始。我對自己的隊友感到非常驕傲，他們一路拚戰到最後。」

陳盈駿說，賀丹（Adam Hinton）與賀博兄弟、林庭謙、高柏鎧等人會是國家隊未來主力，「我在這裡就是要幫助他們成長。」