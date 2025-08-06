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亞洲盃男籃／中華隊遭稱「中國台北」 籃協將嚴正抗議

中央社／ 台北6日電
中華籃協副秘書長張承中。報系資料照
中華籃協副秘書長張承中。報系資料照

中華男籃隊今天在亞洲盃以95比87擊敗菲律賓，沒想到賽後記者會遭到大會主持人口誤為「中國台北」，引發外界熱議，對此中華籃協表示，一定向大會表達嚴正抗議。

在沙烏地阿拉伯舉行的2025亞洲盃男籃賽，中華隊今天在分組賽首戰迎戰菲律賓，靠著陳盈駿狂轟全場最高34分，搭配「新台灣人」高柏鎧（BrandonGilbeck）挹注16分、9籃板，聯手幫助球隊以8分之差搶下重要的1勝，同時為本屆亞洲盃開出紅盤。

然而，在賽後記者會環節出現重大瑕疵，大會主持人不僅將菲律賓總教練孔恩（Earl Cone）名字誤認為台灣隊總教練圖齊（Gianluca Tucci），遭到當場糾正，甚至兩度將「Chinese Taipei（中華台北）」喊成「China Taipei（中國台北）」，同時還搞錯陳盈駿的姓氏，稱他為「盈先生」，種種錯誤引發外界熱議。

尤其中華隊在國際賽被稱為「China Taipei」是嚴重錯誤，對此中華民國籃球協會副秘書長張承中接受中央社採訪時指出，初步認定是主持人不用心造成的口誤，接下來一定會向大會表達嚴正抗議，並確保不會再出現類似的狀況，同時請翻譯密切注意，若再有名稱錯誤情形，將立刻提出糾正。

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