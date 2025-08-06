TPBL／曾與SGA合作 台新戰神延攬瓊斯擔任技術教練

TPBL台北台新戰神今天宣布教練團補強，延攬瓊斯（Edson Jones）擔任技術教練，瓊斯自2015年起深耕籃球技術訓練迄今，長年活躍於加拿大籃球訓練領域，曾與多位NBA球星合作，包括今年率領雷霆奪冠，囊括例行賽MVP與總冠軍賽MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等人合作，他將透過個人技術訓練，協助球員穩定成長，強化團隊整體競爭力。

台新戰神球團指出，瓊斯具備完整的訓練系統與體能規劃經驗，擅於透過影片分析、實戰模擬與個別化教學，協助球員強化控球與投籃穩定性、精進攻守腳步與防守觀念等，同時提升戰術理解與臨場判斷能力。他期盼透過紮實的訓練計畫，幫助球員在技術、戰術與心理層面全方位成長。

針對教練團增設外籍技術教練一職，台新育樂總經理林祐廷表示，台新建隊的初衷就是希望為台灣籃壇培育更多優秀球員，「引進國際的經驗與理念，讓球員在日常訓練中就能與世界接軌，期盼球員在精進技術後，能挑戰更高層級的國際舞台。這次我們直接把教練請來台灣，讓球員在賽季期間也能持續進步。」

林祐廷進一步透露，瓊斯是從數十名候選人中脫穎而出的對象，台灣頂尖旅外職業球員也曾遠赴加拿大接受他的指導。昨天加入戰神的第一天，瓊斯即對球員們說：「隨時都能找我，你想訓練就來找我。」今天凌晨的亞洲盃比賽，瓊斯也全程關注，只因更想深入了解台灣球風，林祐廷認為，他相當積極主動，是一名非常願意為球員付出的教練。

首次來到亞洲的瓊斯，對於一切感到新鮮且享受，並期盼能帶領球隊比去年更進一步，「如果我們能突破首輪，那對我來說就是一種成功。」他也笑說已經開始探索台灣美食，「我在住的附近找到一家餐廳，點了一道好像是宮保雞丁的料理，第一次吃到雞肉配花生，覺得很特別，但味道很好。」