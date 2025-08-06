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亞洲盃男籃／太荒唐！ 陳盈駿變「盈」先生、中華隊變中國台北

聯合新聞網／ 綜合報導
亞洲盃記者會主持人將Chinese Taipei錯念為China Taipei，更將陳盈駿從「陳」先生變成「盈」先生。 截自FIBA Media Youtube
亞洲盃記者會主持人將Chinese Taipei錯念為China Taipei，更將陳盈駿從「陳」先生變成「盈」先生。 截自FIBA Media Youtube

中華男籃日前在亞洲盃男籃小組賽首戰交手強敵菲律賓，以95：87拿下開門紅，不過賽後記者會卻出大包，主持人頻頻將「Chinese Taipei（中華台北）」錯念為「China Taipei（中國台北）」，更將贏球頭號功臣陳盈駿從「陳」先生變成「盈」先生，讓場面一度尷尬。

這場比賽陳盈駿拿下34分並獲選全場MVP，賽後記者會也與總教練圖奇（Gianluca Tucci）共同出席，菲律賓隊則是由主帥寇恩（Earl Cone）和隊長艾杜（Ariel John Edu）出席。

記者會由敗隊先行受訪，結果主持人搞烏龍，將菲律賓總教練寇恩誤稱為圖奇，接著輪到中華隊時又再次出包，兩次稱呼「Chinese Taipei（中華台北）」為「China Taipei（中國台北）」，而當下陳盈駿身穿著的就是印有Chinese Taipei字樣的短袖上衣。最後，他還發生姓名顛倒的失誤，將陳盈駿稱呼為「盈」先生，讓現場觀眾、陳盈駿以及教練圖奇都相當錯愕。

主持人的連串錯誤引起許多人不滿，網友也認為該行為相當不尊重受訪者，「Chinese Taipei叫了幾十年還能念錯」、「搞錯名字就算了，還錯兩次，太扯了」。

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籃球 陳盈駿 中華隊

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