聽新聞
0:00 / 0:00
亞洲盃男籃／太荒唐！ 陳盈駿變「盈」先生、中華隊變中國台北
中華男籃日前在亞洲盃男籃小組賽首戰交手強敵菲律賓，以95：87拿下開門紅，不過賽後記者會卻出大包，主持人頻頻將「Chinese Taipei（中華台北）」錯念為「China Taipei（中國台北）」，更將贏球頭號功臣陳盈駿從「陳」先生變成「盈」先生，讓場面一度尷尬。
這場比賽陳盈駿拿下34分並獲選全場MVP，賽後記者會也與總教練圖奇（Gianluca Tucci）共同出席，菲律賓隊則是由主帥寇恩（Earl Cone）和隊長艾杜（Ariel John Edu）出席。
記者會由敗隊先行受訪，結果主持人搞烏龍，將菲律賓總教練寇恩誤稱為圖奇，接著輪到中華隊時又再次出包，兩次稱呼「Chinese Taipei（中華台北）」為「China Taipei（中國台北）」，而當下陳盈駿身穿著的就是印有Chinese Taipei字樣的短袖上衣。最後，他還發生姓名顛倒的失誤，將陳盈駿稱呼為「盈」先生，讓現場觀眾、陳盈駿以及教練圖奇都相當錯愕。
主持人的連串錯誤引起許多人不滿，網友也認為該行為相當不尊重受訪者，「Chinese Taipei叫了幾十年還能念錯」、「搞錯名字就算了，還錯兩次，太扯了」。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言