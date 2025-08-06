亞洲盃男籃／陳盈駿34分超狂 中國網友嚇傻：就缺這樣的後衛

亞洲盃男籃小組賽昨日正式展開，中華隊交手亞運冠軍菲律賓隊以95：87拿下勝利，當中表現最亮眼的無疑是目前正效力CBA北京首鋼的陳盈駿，本戰他全場17投10中包含6計三分彈，狂砍34分2籃板3助攻外帶2抄截，攻防兩端都上演超狂表現，讓中國網友也傻眼，直呼「中國男籃就缺這樣的後衛」。

本屆賽事中華男籃由陳盈駿、林庭謙、劉錚三名征戰CBA的老大哥領銜，外界稱其為「近代最強的中華男籃」，而對上菲律賓的比賽球隊也不負眾望，靠著陳盈駿上場34分鐘狂砍34分的超高效表現，外加林庭謙14分3助攻、高柏鎧16分9籃板和賀博14分，最終拿下開門紅。

陳盈駿的英雄式演出也引發中國網友討論，球迷甚至在社群直呼「中國男籃就缺這樣能組織、能防守又能得分的後衛！」、「盈駿即便放進中國男籃後場也是獨一檔的存在！」、「有一個這樣的後衛，中國男籃（亞運）打菲律賓也許不會輸。」此外，也有人將陳盈駿與中國男籃現役控衛趙睿、孫銘徽、趙繼偉等進行比較，並點出FIBA與CBA風格差異巨大，同一位球員在不同舞台會有完全不同的表現。

不過也有球迷認為具有強烈風格的球員進入中國男籃未必能受到重用，「郭指導（郭士強）可能不會讓他進中國隊，因為太有個性」、「他如果在中國國家隊挨了某位球員一下，大概會直接幹架被驅逐。」