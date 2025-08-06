TPBL／國王重要佈局 和林書緯續約3年

新北國王隊今天宣布，與控球後衛林書緯完成3年續約，宣告持續以他為球隊核心之一，期待攜手爭取更多榮耀。

國王表示，林書緯從2022年加入球隊以來，在場上扮演串聯全隊的關鍵角色，無論在戰術執行、節奏掌控或臨場判斷上，皆展現出高度穩定性與成熟度，此次續約不僅代表球團對其長期貢獻的肯定，也顯示球隊將持續以他為後場核心之一，進一步鞏固整體戰力結構。

林書緯2022–23賽季入選 P. LEAGUE+年度第一隊，2023–24賽季以場均6.7次助攻成為聯盟助攻王，並創下單場19助攻的紀錄，幫助國王奪下隊史首冠。

國王轉戰TPBL後，林書緯持續維持穩定表現，2024–25賽季繳出場均12分、5.6助攻、3.8籃板的成績，入選聯盟年度第2隊，並幫助球隊再度登頂。國王提到，無論是進攻組織、節奏掌握，或是關鍵時刻的臨場應對，林書緯皆展現出穩健表現，成為團隊整體運作的重要一環。

國王總經理毛加恩說：「能夠與書緯完成續約，是球隊戰力布局上重要的一步。他已經多次證明自己是聯盟頂尖的控球後衛，不論是在數據上的貢獻，還是面對關鍵時刻的臨場表現，都展現出相當穩定與成熟的領導力。他能夠持續身披國王戰袍，我們感到非常肯定與期待。相信他在接下來職業生涯，將持續帶領球隊向更高目標前進，爭取更多榮耀。」