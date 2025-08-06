亞洲盃男籃／陳盈駿34分獲讚賞 陸媒稱打臉前主帥郭士强

中華男籃當家主控陳盈駿今天在亞洲盃男籃賽出戰菲律賓一戰，全場狂飆6記三分球攻下34分，幫助中華隊以8分差距擊敗菲律賓，中華隊首場比賽的表現也引發中國大陸媒體熱議，尤其是陳盈駿的精彩演出獲得讚賞，更被認為打臉中國大陸男籃主帥郭士強。

陳盈駿對菲律賓之戰如戰神附體，全場17投10中，包括三分球8投6中攻下34分，尤其多次在菲律賓試圖縮小比分時挺身止血，成為中華隊首戰贏球的一大關鍵；他目前效力CBA北京首鋼，好表現也引發大陸媒體關注。

大陸男籃這次亞洲盃首戰碰上地主沙烏地阿拉伯，儘管賽前被認為雙方實力有段落差，但大陸男籃最終卻僅以5分差距取勝，其中以胡金秋攻下20分表現最佳，趙睿則有19分、6助攻，但也發生4次失誤，小將王俊杰則是替補陣15分鐘拿下10分。

相較於鋒線群的優異表現，大陸隊昨天陷入苦戰的原因在於後場表現不如預期，尤其是先發的胡明軒僅攻下2分送出2助攻，這也與同在CBA效力的陳盈駿形成強烈對比，大陸媒體直呼陳盈駿的表現狠狠打腫大陸男籃主帥、同時也是陳盈駿效力廣州龍獅隊時的總教練郭士強的臉。

郭士強在去年接掌大陸男籃兵符後，在控球後衛的使用上一直遭到質疑，尤其昨天與沙烏地阿拉伯之戰還一度擺上三後衛陣容，不但未見成效，還反讓球隊節奏受到影響，讓後場戰力依舊是大陸男籃的最大隱憂。