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亞洲盃男籃／菲律賓主帥認為中華隊有奪牌實力 圖齊賽後信心喊話

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊總教練圖齊賽後在休息室信心喊話。截圖自影片畫面
中華隊總教練圖齊賽後在休息室信心喊話。截圖自影片畫面

中華隊在亞洲盃男籃賽首戰以95：87擊退勁敵菲律賓，菲律賓總教練寇恩（Tim Cone）賽後受訪時直言，中華隊本屆有奪牌實力。

中華隊與菲律賓、紐西蘭和伊拉克同屬D組，首戰靠著陳盈駿狂轟34分，加上林庭謙和賀博都攻進14分，終場以95：87拿下勝利。菲律賓教頭寇恩在賽後記者會坦言球隊表現不佳，像是處在恐慌狀態長達40分鐘。

寇恩也指出中華隊陣容補強後具備奪牌實力，「他們加入歸化長人高柏鎧、賀丹與賀博兄弟，還有陳盈駿回歸，整體戰力大提升。」寇恩認為，「如果中華隊持續打出這種表現，維持這種命中率，他們絕對有能力拿下獎牌。」

亞洲盃男籃賽官方社群帳號上傳，中華隊總教練圖齊賽後在休息室信心喊話的畫面，圖齊告訴球員要打出「我們的比賽」、「我們的節奏」，這樣就能贏下比賽，關鍵仍在球員自己身上，要打出自己的技術並發揮自己的強項。

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籃球 中華隊

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