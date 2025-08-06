亞洲盃男籃／被中華隊一路壓制 菲律賓教頭：持續恐慌40分鐘

亞洲盃男籃賽首日舉行的4場賽事都展開激戰，壓軸登場的中華男籃最終以95：87擊敗菲律賓，不僅搶下分組賽關鍵一勝，也收下對戰二連勝，賽後菲律賓總教練寇恩（Tim Cone）就坦言，球隊整場比賽就像是處在恐慌狀態長達40分鐘。

中華男籃這次亞洲盃與紐西蘭、菲律賓和伊拉克分在同組，昨天的分組賽首戰面對菲律賓，中華隊在陳盈駿領軍下一路壓著對手打，儘管菲律賓多次試圖追近比分，但中華隊都能適時止血，最終也以8分差距取勝。

對於菲律賓在上半場僅攻下34分，進攻端明顯不在狀態，總教練寇恩賽後也直言不滿，「顯然我們打得並不好，我們對於自己的打法感到失望，從比賽初期我們就路落後，整場比賽就像是處在恐慌狀態長達40分鐘。」

菲律賓總教練寇恩。 美聯社

菲律賓輸掉這場比賽後，晉級之路也亮起紅燈，不僅第二戰將碰上分組實力最強的紐西蘭，最後一場比賽的對手伊拉克更在昨天與紐西蘭在前三節一路拉鋸，要想要順利晉級，兩場比賽都必須全力拿下。

寇恩說：「我們都為這場比賽的失利感到難過，但我們會看看接下來能做些什麼，必須盡快從輸球中恢復過來，繼續前進，這是我們目前唯一能做的事情，紐西蘭對於我們可能是一個巨大的障礙，但必須要想辦法克服它。我們可以為這場比賽感到難過甚至是哭泣，但更重要的是迎戰紐西蘭我們必須做好準備。」