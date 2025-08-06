籃球／奈及利亞女籃非洲盃5連霸 重賞獎金與房子

實力超群的奈及利亞女籃奪下非洲盃5連霸後，總統蒂努布拍板現金與房子獎勵！奈及利亞女籃在非洲盃決賽以78：64輕取馬里奪冠，成為非洲史上首支5連霸的球隊，隊史7冠、距離塞內加爾的11冠越來越近。奈國總統蒂努布接見奪冠團隊，許諾每人10萬鎂獎金與一棟公寓房，教練組也都有份，副總統謝蒂瑪讚揚女籃把國家體育帶上新高度。

母虎宰制非洲

根據《FIBA官網》報導，暱稱「母虎」的奈及利亞女籃在本屆非洲盃順風順水，一路碾壓群雌，小組賽頭名出線後，8強賽輕取喀麥隆，4強賽擊退非洲女籃歷史最多冠的塞內加爾，決賽以78：64輕取馬里而奪冠，寫下從2017年來的5連霸，也超車1970年代塞內加爾的4連霸紀錄。

母虎軍團在非洲盃賽事已是29連勝，前一次輸球都要追溯到2015年，她們的戰力確實超出非洲等級，去年奧運女籃賽事，母虎軍團殺入淘汰賽、寫下非洲國家新頁，整屆賽會她們僅輸兩場比賽，恰好是冠亞軍的美國與法國，主力背靠多名奈裔美雙國籍的好手，母虎軍團有著高度職業性的配合球風。

雖然對手馬里也有不少混血選手，像是王牌西卡就是WNBA華盛頓神秘的潛力股，但母虎軍團經歷過更多硬仗，對法國、澳洲都狂砍分的控衛卡魯幾乎主宰本屆非洲盃，還有兩冠老將普羅米絲的輔助，加上效力於法國聯賽的鋒線艾米在決賽挺身而出飆分，母虎軍團可說是經驗與能力都位居巔峰。

國家發給重賞

據《APA新聞網》報導，為了鼓勵母虎軍團寫下史無前例5連霸，奈國總統蒂努布馬上接見奪冠團隊，許諾每人、包含教練組與後勤，一人10萬鎂獎金與一棟公寓房。副總統謝蒂瑪讚揚女籃把國家體育帶上新高度，認為這能激勵更多女孩參與籃球。

謝蒂瑪更大讚主帥蕾娜，這位年僅33歲的少帥是隊史首位女性教練、更是首位贏下冠軍的土帥，蕾娜同樣是經歷美國籃球系統培育，早早就轉任教職，在大學籃球擔任助教，2023年同時執掌母虎軍團就奪冠、巴黎奧運8強佳績讓她拿下最佳教練，她同時也是WNBA芝加哥天空隊的助教。下一屆的女籃世界盃，母虎軍團在蕾娜的帶領下，很可能繼續推高隊史最佳戰績。

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