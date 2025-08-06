亞洲盃男籃／限制住菲律賓歸化 胡瓏貿笑說：跟他硬
中華隊今天在亞洲盃男籃賽開出紅盤，除有陳盈駿進攻端34分挹注，防守端更限制住菲律賓規劃球員布朗尼（Justin Brownlee），最終以95：87擊敗菲律賓，完成設定讓全隊十分振奮，開心擊掌慶祝重要勝利。
布朗尼2月亞洲盃資格賽碰中華隊時狂砍39分，今天上半場也有16分進帳，不過下半場在胡瓏貿和劉錚嚴防下只再有3分進帳，且在第四節還剩4分多鐘就犯滿，留下15投8中拿19分成績。
先發上場的胡瓏貿今天雖3投盡墨只靠罰球拿1分，但限制住布朗尼，他笑說：「我今天有任務的，防守組。」他透露防守布朗尼的策略就是「跟他硬」，比賽中不時鼓掌提振士氣的他解釋說：「一直給他身體接觸，消耗他的體能，來降低他的命中率，讓他接球困難。」
亞洲盃今年在沙烏地阿拉伯吉達舉行，共16隊與會，預賽分成4組，分組龍頭直接晉級8強，分組2、3將透過附加賽爭奪8強資格，胡瓏貿提到，球隊設定的目標就是先拿下菲律賓，接續碰伊拉克和紐西蘭也會努力尋求勝場。
中華隊分組第2戰將於明天晚上7點碰伊拉克，周日凌晨2點碰上屆季軍紐西蘭。
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