亞洲盃男籃／轟34分奪單場最佳球員 陳盈駿歸功教練團

中華隊今天在亞洲盃男籃首戰打出漂亮一役，在當家後衛陳盈駿首節11分、全場34分領軍下一路領先菲律賓，終場以95：87搶下勝利。獲得單場最佳球員肯定的陳盈駿肯定教練團制定的作戰計劃，同時點名球隊的「大個子」高柏鎧。

上場34分鐘的陳盈駿出席賽後記者會用英文表示，教練團給團隊很好的比賽計畫，「我們攻守兩端也執行得很好，尤其是防守，限制住他們主要的進攻球員。」他也提到，進攻上團隊也能攻擊對手弱點，「如果我們的大個子有優勢，我們就把球送到禁區，要給大個子很大肯定。」

歸化的「新台灣人」高柏鎧今天上場25分鐘，4投4中加上10罰8中攻下全隊次高16分外帶9籃板，頂替的曾祥鈞也有4分、1籃板、1阻攻演出。

陳盈駿也強調，團隊成員奮戰全場，「我們籃板表現很好，儘管被對手搶下太多進攻籃板，但大家都很拚命。」最後他再次提到，感謝教練團制定出非常好的比賽策略。

中華隊總教練圖奇表示，陳盈駿能力無庸置疑，「他是很重要的球員，很重要的領導者，不只在國家隊，在CBA也是。」他也肯定中華隊所有球員非常無私，「今天陳盈駿得分表現非常好，大家都創造機會讓他得分來贏下比賽。」

圖奇也感謝中華隊所有成員的努力，面對劣勢也從沒失去信心，一起擊敗亞洲盃最有經驗的隊伍之一菲律賓。