快訊

太平洋高壓來了！全台晴熱午後雷雨 明起酷暑飆38度以上高溫

亞洲盃男籃／轟34分奪單場最佳球員 陳盈駿歸功教練團

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳盈駿獲得單場最佳球員。圖／取自FIBA官網
陳盈駿獲得單場最佳球員。圖／取自FIBA官網

中華隊今天在亞洲盃男籃首戰打出漂亮一役，在當家後衛陳盈駿首節11分、全場34分領軍下一路領先菲律賓，終場以95：87搶下勝利。獲得單場最佳球員肯定的陳盈駿肯定教練團制定的作戰計劃，同時點名球隊的「大個子」高柏鎧。

上場34分鐘的陳盈駿出席賽後記者會用英文表示，教練團給團隊很好的比賽計畫，「我們攻守兩端也執行得很好，尤其是防守，限制住他們主要的進攻球員。」他也提到，進攻上團隊也能攻擊對手弱點，「如果我們的大個子有優勢，我們就把球送到禁區，要給大個子很大肯定。」

歸化的「新台灣人」高柏鎧今天上場25分鐘，4投4中加上10罰8中攻下全隊次高16分外帶9籃板，頂替的曾祥鈞也有4分、1籃板、1阻攻演出。

陳盈駿也強調，團隊成員奮戰全場，「我們籃板表現很好，儘管被對手搶下太多進攻籃板，但大家都很拚命。」最後他再次提到，感謝教練團制定出非常好的比賽策略。

中華隊總教練圖奇表示，陳盈駿能力無庸置疑，「他是很重要的球員，很重要的領導者，不只在國家隊，在CBA也是。」他也肯定中華隊所有球員非常無私，「今天陳盈駿得分表現非常好，大家都創造機會讓他得分來贏下比賽。」

圖奇也感謝中華隊所有成員的努力，面對劣勢也從沒失去信心，一起擊敗亞洲盃最有經驗的隊伍之一菲律賓。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

籃球

延伸閱讀

亞洲盃男籃／陳盈駿上半場轟17分 中華隊9分領先菲律賓

亞洲盃男籃賽程與戰績表看這裡 中華隊D組3強鼎立競爭激烈

TPBL／攻城獅教練團大變動 美籍助教、新體能教練加入

NBA／籃網簽下陳盈駿北京隊友 有望現身10月澳門賽

相關新聞

亞洲盃男籃／陳盈駿太扛！轟34分率中華隊再勝菲律賓

中華隊今天迎接亞洲盃男籃首戰，當家後衛陳盈駿面對菲律賓火力全開，第一節就獨拿11分、全場三分球8投6中狂轟34分，加上林...

亞洲盃男籃／限制住菲律賓歸化 胡瓏貿笑說：跟他硬

中華隊今天在亞洲盃男籃賽開出紅盤，除有陳盈駿進攻端34分挹注，防守端更限制住菲律賓規劃球員布朗尼（Justin Brow...

亞洲盃男籃／轟34分奪單場最佳球員 陳盈駿歸功教練團

中華隊今天在亞洲盃男籃首戰打出漂亮一役，在當家後衛陳盈駿首節11分、全場34分領軍下一路領先菲律賓，終場以95：87搶下...

亞洲盃男籃／陳盈駿上半場轟17分 中華隊9分領先菲律賓

中華隊今天迎接亞洲盃男籃首戰，第一節在陳盈駿11分發揮下最多取得17分領先，第二節雖被菲律賓縮小差距，靠首度披上國家隊戰...

亞洲盃男籃／第四節才拉開 紐西蘭首戰22分險勝伊拉克

2025亞洲盃男籃賽今天在沙烏地阿拉伯點燃戰火，首場比賽就由中華隊所在的D組揭開序幕，由紐西蘭出戰伊拉克，儘管紐西蘭本場...

亞洲盃男籃賽程與戰績表看這裡 中華隊D組3強鼎立競爭激烈

亞洲盃男籃賽今天（5日）起至17日在沙烏地阿拉伯吉達登場，FIBA亞洲盃官網近日撰文分析中華隊所在的D組，雖有上屆奪下隊史最佳銅牌的紐西蘭坐鎮，但資格賽同組的中華隊和菲律賓同樣不好惹，隊史第4次參與亞洲盃正賽的伊拉克則可能成為左右小組賽排名的X因子，不容小覷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。