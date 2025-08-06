亞洲盃男籃／陳盈駿太扛！轟34分率中華隊再勝菲律賓

中華隊今天迎接亞洲盃男籃首戰，當家後衛陳盈駿面對菲律賓火力全開，第一節就獨拿11分、全場三分球8投6中狂轟34分，加上林庭謙第三節的連續得分，以及首度披上國家隊戰袍的賀博和「新台灣人」高柏鎧發揮，助中華隊以95：87搶下首勝，分組賽開出紅盤。

中華隊2月資格賽曾在主場和平籃球館以91：84擊敗菲律賓，寫下2016年後國際賽首度擊敗菲律賓紀錄，今天派上陳盈駿、林庭謙、賀博、胡瓏貿和高柏鎧先發，開節在陳盈駿連續命中中距離下打出漂亮開局，林庭謙和阿巴西飆進三分球更助隊領先達到27：10；菲律賓雖有歸化的布朗尼（Justin Brownlee）飆進超大號壓哨三分球，首節打完中華隊仍握有27：16領先。

第二節中華隊進攻火力降溫，一度被菲律賓追到32：36，不過19歲混血新星賀博先切入取分再飆進三分彈，個人獨拿5分後高柏鎧2罰也把握住，助中華隊半場打完仍握有43：34優勢。

下半場第一個攻防，林庭謙試圖和高柏鎧合作被菲律賓犯規毀掉，中華隊總教練圖奇提出挑戰後仍維持一般犯規，不過賀博馬上投進中距離，中華隊領先回到兩位數。高柏鎧連兩次完成「3分打」、陳盈駿再飆外線，林庭謙進攻時間到點前飆進三分球的「拆彈」演出後又連拿5分，連拿8分助中華隊三節打完仍握有73：62領先。

第四節菲律賓連打進2球，差距再縮小到67：73；陳盈駿中距離破網為中華隊止血，他再助攻給阿巴西快攻，馬建豪也把握住底角三分球，中華隊領先回到80：69。菲律賓連拿5分下再縮小差距，但陳盈駿先製造布朗尼個人第5犯再飆進單場第5記三分彈，高柏鎧節末兩次和林庭謙的合作也成功，包括讀秒階段重要一灌，助中華隊穩住勝果，以95：87搶下勝利，亞洲盃開出紅盤。

中華隊12人都有上場紀錄，陳盈駿全場轟下34分，高柏鎧16分、9籃板，林庭謙和賀博各有14分；2月碰中華隊狂轟39分的布朗尼上半場拿下16分，但下半場提前犯滿，帶著19分退場。