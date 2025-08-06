亞洲盃男籃／陳盈駿上半場轟17分 中華隊9分領先菲律賓

中華隊今天迎接亞洲盃男籃首戰，第一節在陳盈駿11分發揮下最多取得17分領先，第二節雖被菲律賓縮小差距，靠首度披上國家隊戰袍的賀博連拿5分和「新台灣人」高柏鎧發揮，帶著43：34優勢進入下半場。

中華隊首戰是當地時間晚上9點登場的壓軸戰，台灣時間凌晨2點，先發成員陳盈駿、林庭謙、賀博、胡瓏貿和「新台灣人」高柏鎧。中華隊2月資格賽曾在主場和平籃球館以91：84擊敗菲律賓，寫下2016年後國際賽首度擊敗菲律賓紀錄。

相隔近半年再交手，中華隊首節在當家後衛陳盈駿連續中距離命中下打出12：4的開節攻勢，陳盈駿接續還命中三分球，林庭謙和替補上陣的「黑豹」阿巴西也追加外線，助中華隊拉開除差距到27：10，不過菲律賓連飆2記外線，包括歸化的布朗尼（Justin Brownlee）飆進超大號壓哨三分球，首節打完追到16：27。

第二節布郎尼率先進球，讓菲律賓將差距縮小到個位數；首節攻下11分的陳盈駿飆進外線，中斷菲律賓跨節8：0攻勢，但中華隊進攻火力下降，領先一度縮小到36：32，所幸賀博先切入取分再飆進三分彈，個人獨拿5分後高柏鎧2罰也把握住，助隊半場打完維持43：34優勢。

布朗尼上半場獨拿16分，中華隊有陳盈駿17分互別苗頭，不過中華隊籃板以18：26落後，且被菲律賓搶下14個進攻籃板。