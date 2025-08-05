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亞洲盃男籃／第四節才拉開 紐西蘭首戰22分險勝伊拉克

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞洲盃男籃首戰紐西蘭(白衣)大勝伊拉克。FIBA ASIA
亞洲盃男籃首戰紐西蘭(白衣)大勝伊拉克。FIBA ASIA

2025亞洲盃男籃賽今天在沙烏地阿拉伯點燃戰火，首場比賽就由中華隊所在的D組揭開序幕，由紐西蘭出戰伊拉克，儘管紐西蘭本場比賽手感不佳一度陷入苦戰，但靠著末節37：17的攻勢拉開差距，最終以100：78搶下今年亞洲盃首勝。

今年亞洲盃男籃賽在沙烏地阿拉伯的吉達舉行，16支參賽球隊共分成4組競賽，分組第1名球隊將直接晉級8強賽，分組第2、3名則將晉級到8強附加賽，而中華隊這次則是與紐西蘭、菲律賓和伊拉克一同分在D組，其中紐西蘭又被公認是分組戰力最強的隊伍。

而本屆賽事的首場比賽就由紐西蘭出戰伊拉克，不過紐西蘭在首場比賽似乎還未找到投籃手感，單場三分球出手32次僅命中9球，反觀伊拉克卻有超過4成6的三分球命中率，讓紐西蘭在掌握禁區優勢的情況下，上半場打完還以1分落後，直到第四節紐西蘭才靠著攻守轉換以及防守加壓逐漸拉開差距，最終以22分差勝出。

紐西蘭今天以布里特（Taylor Britt）拿下19分、7籃板、4助攻、2抄截表現最佳，替補上陣的戴維森（Carlin Davison）則有14分、7籃板。

對於今天開局一度出現慢熱的狀況，紐西蘭教練弗拉維爾（Judd Flavell）說：「我對於我們的開局有點失望，我承認伊拉克和他們的高強度進攻帶給我們麻煩，我們總是慢半拍，防守也不夠好，這讓他們在進攻端不斷拿下分數。但下半場我們表現得更好，並且努力保持節奏，在最終時刻得到了回報。」

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