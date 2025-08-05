亞洲盃男籃／中華隊D組3強鼎立競爭激烈 中菲大戰明天凌晨登場

亞洲盃男籃賽今天（5日）起至17日在沙烏地阿拉伯吉達登場，FIBA亞洲盃官網近日撰文分析中華隊所在的D組，雖有上屆奪下隊史最佳銅牌的紐西蘭坐鎮，但資格賽同組的中華隊和菲律賓同樣不好惹，隊史第4次參與亞洲盃正賽的伊拉克則可能成為左右小組賽排名的X因子，不容小覷。

本屆亞洲盃共16隊參賽，預賽分成4組，中華隊被分在D組，預賽將迎戰紐西蘭、伊拉克和菲律賓，分組龍頭將可直接晉級八強，分組二、三名則將透過附加賽爭奪八強門票。

資格賽就已經同組的中華、紐西蘭、菲律賓3隊在亞洲盃正賽再次狹路相逢，官網指出，中華隊在今年2月份的第二階段資格賽靠著盧峻翔的關鍵三分球，終場91比84擊敗菲律賓，成為小組賽最大驚喜，台菲戰將是攸關誰能晉級的關鍵戰役。

紐西蘭雖身為上屆季軍，具備一定優勢，但菲律賓與中華隊在2022年止步資格賽的遺憾仍歷歷在目，勢必帶著強烈復仇心情投入本屆比賽，尤其菲律賓更曾在2013年與2015年拿下銀牌，對榮耀的渴望不言而喻。

除了3支熟面孔外，伊拉克隊也不容小覷。他們在先前的資格賽擊退強敵巴林，搶下最後一張亞洲盃門票。伊拉克歷來僅參加過4屆亞洲盃，本屆將是他們尋求突破的關鍵戰役。而中華隊過往和伊拉克從未在FIBA賽事交手，相較紐西蘭、菲律賓，伊拉克對中華隊也相對陌生，雙方對決精彩可期。

亞洲盃男籃中華隊賽程如下（台灣時間）：