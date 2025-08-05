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TPBL／攻城獅教練團大變動 美籍助教、新體能教練加入

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新竹御嵿攻城獅隊公布新任助理教練泰勒。圖／攻城獅隊提供
新竹御嵿攻城獅隊公布新任助理教練泰勒。圖／攻城獅隊提供

新竹御嵿攻城獅球團持續提升團隊競爭力，昨天先宣布教練團人事異動，今天再宣布美籍助理教練泰勒（Jacob Tyler）與體能教練陳閎臨正式加入攻城獅教練團。

攻城獅總經理張樹人表示，新賽季希望能夠更貫徹總教練威森的體系，「泰勒過去從DME學院至約旦國家隊都與威森共事，非常清楚他追求的訓練重點，相信這份連結能更幫助攻城獅團隊整合。」

談到球隊新任體能教練，張樹人說：「陳閎臨體能教練過去不論是在學生層級、職業球隊甚至到國家隊有豐富經驗，希望能藉由他的加入全面提升團隊的體能狀態。」

泰勒具備豐富球員發展訓練經歷，自2018年起即成為The Pro Lane籃球訓練中心共同創辦人，幫助籃球員強化個人技巧與場上表現，曾協助訓練多位NBA、WNBA、NBA G LEAGUE、EUROLEAGUE菁英球員，包含現效力熱火的赫洛（Tyler Herro）與效力勇士的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。

除了球員發展相關經驗外，泰勒自2024年起擔任各年齡層約旦國家隊技巧發展教練，也擔任約旦男子與女子成人國家隊助理教練，幫助U19國家代表隊闖入世界盃，也協助男子成人國家隊叩關亞洲盃。

威森表示，泰勒接下來會負責整合所有助理教練的訓練，也會著重在影片分析與剪輯，「這是他一直以來的強項，善於透過製作具備說服力的影片來引導球員進步，非常期待他的加入！」

泰勒預計本周加入團隊，他說：「很高興能在台灣再度與威森合作，希望能把握休賽季時間協助團隊整合，幫助威森教練持續強化團隊理念，讓新竹的球迷感受到更不一樣的攻城獅！」

陳閎臨來自國立體育大學，具備美國國家肌力體能協會-肌力體能訓練專家認證、美國國家運動醫學學會-提升運動表現專家認證，過去幾年於籃球產業帶隊經歷豐富，包含2019年WCBA四川女籃、2021年中華男籃亞洲盃資格賽、2021年至2022年HBL新竹光復高中籃球隊、2023年台北台新戰神等。除了籃球領域外，他2021年至2023年期間也曾於中租企業羽球隊，幫助協助葉宏蔚、許玟琪等選手前進世界排名前20。

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