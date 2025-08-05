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PLG／領航猿啟動台日交流計畫 迎戰B1滋賀湖泊備戰東超
桃園璞園領航猿隊持續擴展國際視野，全力備戰東亞超級聯賽（EASL），正式啟動「台日交流計畫」，首度與日本B聯盟1級隊伍滋賀湖泊隊展開跨國合作，本次賽事將以完整陣容出戰，由年度洋將伯朗（Alec Brown）與年度MVP盧峻翔為首，帶領飛行部隊在休賽季開啟亞洲試煉，透過台日兩地的移地訓練與友誼賽，深化實戰經驗，為新賽季注入更多國際能量。
首場台灣主場對決將於8月30日下午1點在南山中學體育館登場，本場賽事全面開放球迷入場觀賽，門票將自8月5日中午12點起於ibon售票系統開賣。凡購票入場球迷皆可獲得限定「滋賀湖泊 x 領航猿」台日交流賽紀念毛巾，作為雙方首度合作象徵，目標為球迷帶來跨國聯盟的精彩對戰體驗。
滋賀湖泊為日本B聯盟B1所屬球隊，陣中擁有台灣新生代高人氣新星游艾喆，去年他以亞洲外援身份加盟，正向鮮明的形象與具備觀賞性的球風，在台灣與日本兩地獲得高度關注，新秀賽季即獲得34場先發出賽機會，多場優異的發揮逐漸證明自己的身手，也成功在休賽季獲得球隊續約，本次交流賽為游艾喆加盟滋賀湖泊後首度代表母隊在台灣公開出賽，將正面迎戰同為控球後衛的白曜誠、陳力生。
202公分的20歲長人長谷川比源為日本未來重點培育的本土球員，更在今年NBA發展聯盟G League選秀會上，在第10順位被紐約尼克所屬發展聯盟球隊選中，顯現出高度潛力，並在甫結束的第44屆威廉瓊斯盃代表日本隊來台參賽，與中華藍、白隊的關達祐、林正、李家慷曾正面交手，此次交流賽將再度碰頭，預計也會為本次交流賽點燃激戰火花。
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