TPBL／擁有「冠軍DNA」 夢想家NBA級新外援加盟

福爾摩沙夢想家隊今天正式宣布，簽下擁有NBA資歷的35歲新洋將崔・湯普金斯（Trey Thompkins），期待新外援將本身的「冠軍DNA」帶到夢想家。

湯普金斯身高208公分、體重111公斤，曾效力於美國、西班牙、俄羅斯及塞爾維亞等多國聯賽；他來自美國喬治亞州利索尼亞，大學就讀於NCAA D1的喬治亞大學（University of Georgia），三個賽季期間場均貢獻15.6分、7.8籃板、1.1助攻，外線命中率達三成五，展現全面能力。

2011年NBA選秀中，湯普金斯於第二輪第37順位被快艇隊中，正式展開職業生涯。在快艇3個賽季後，湯普金斯轉戰歐洲，2014-15年效力俄羅斯VTB聯盟的BC Nizhny Novgorod，繳出場均15.8分、7.5籃板、1.7助攻的亮眼數據，隔年轉戰西班牙甲級聯賽皇家馬德里參與7個賽季，橫跨西甲聯賽與歐洲聯賽，累積超過300場出賽，穩定貢獻得分與優異外線火力，期間更隨隊4度奪得西甲聯賽冠軍戰績輝煌。

2023-24賽季，湯普金斯效力塞爾維亞KLS聯賽KK Crvena zvezda Meridianbet，幫助球隊奪下聯賽冠軍；2024-25賽季加盟西班牙籃球甲級聯賽Leyma Basquet Coruna，出賽26場，場均攻下12.2分、3.7籃板，三分命中率突破四成，展現依舊銳利的外線火力與穩定的進攻效率。

湯普金斯表示，加入夢想家是一個非常棒的決定，「因為這支球隊的理念與我相同。每當我站上球場，我與球隊共同的目標就是贏球。」他也期盼能將自身的經驗注入團隊，「我多年累積的比賽歷練，我希望能透過這些經驗，輔佐隊友從不同角度看比賽，一起成長、一起進步。」

夢想家總經理韓駿鎧表示，湯普金斯是一位歷經高強度職業聯賽洗鍊的成熟球員，具備精準的外線投射與戰術理解能力，「他在歐洲賽場的表現無庸置疑，4次西甲冠軍的DNA也將帶給球隊更好的冠軍文化，領導能力對於我們球隊養成也有極大幫助。相信他的加入不僅能補強戰力，也能將多年歷練分享給隊友，提升整體競爭力。」

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