WSBL／亞洲盃腹肌撕裂 黃鈴娟先休4周

先獲得第20季WSBL年度MVP肯定，再成為亞洲盃奪冠的中華隊班底，黃鈴娟今年寫下豐收賽季，但亞洲盃尾聲卻出現腹肌撕裂傷，回國後只能先休養生息，獲得意外的4周空檔。

國泰女籃今天舉辦32連霸慶功宴，獲得年度MVP的黃鈴娟還拿起麥克風主持小遊戲，展現穩健台風，不過她卻透露，球隊已經開始訓練，自己卻因腹肌傷勢無法參與。

黃鈴娟解釋，上月在深圳進行的亞洲盃女籃賽，中華隊順利完成目標，奪冠獲得B級（二級）唯一一張回到A級（一級）的門票，但她4強賽碰蒙古隊時腹肌受傷，最終戰碰伊朗隊帶傷上陣，回國檢查後被叮囑要先休息4周再評估狀態。

雲淡風輕說著傷勢，黃鈴娟提到，其實出戰蒙古前腹部就有點拉傷，比賽中可能一個動作又拉扯到，感覺更不適，中場休息時和防護員說出自身狀況，隊醫一照才發現已經是撕裂傷。

選擇帶傷繼續出賽，黃鈴娟比手畫腳說：「都最後一場了，就包紮、加壓，還好順利完成了。」 國泰舉辦32連霸慶功宴，國泰人壽董事長熊明河（右二）頒發紀念品給黃鈴娟（左二）、徐玉蓮（右一）和韓雅恩。記者曾思儒／攝影

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