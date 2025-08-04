國泰人壽女籃今天舉辦第20季WSBL冠軍慶功宴，這是國泰第19座WSBL冠軍，連同社甲聯賽時期的13連霸，將「國泰王朝」推進到32連霸，國泰人壽董事長熊明河親自出席並頒發冠軍紀念品給球隊成員。

回到澳洲的洋將凱拉（Cayla George）和戴維森（Penina Davidson）都透過影片獻上祝福，拿下本季總冠軍賽MVP的凱拉還俏皮透過多段影片感謝團隊每位成員，不時放送「手指愛心」。

國泰總教練鄭慧芸透露，已經合作過兩季的凱拉仍是下季洋將首選，「她的領導能力，對年輕球員和隊長都是很好學習角色。」但她透露凱拉十分受歡迎，據說收到不少球隊的開價，能否再度合作還是未知數。

例行賽國泰排在第二名，但3戰2勝的總冠軍賽以3：1扳倒例行賽龍頭台元，延續霸業。隊長鄭伊秀今天坦言，很多時候感到壓力，自己也會有點焦慮，透過不斷溝通才讓球隊漸入佳境。

是否有連霸壓力？今年獲得年度MVP的黃鈴娟笑說：「沒想過斷掉（連霸），誰都不想斷在這屆。」她坦言狀況不好時也會有點「害怕」，但仍靠意志力堅持下去，最終不但完成霸業，個人還獲得MVP，是很大肯定。

鄭慧芸也說，「沒有一年冠軍是不辛苦」，不過過程中的挫敗或碰撞，都是球員的成長養分。 文化女籃特別排練舞蹈獻上表演。記者曾思儒／攝影 國泰女籃隊長鄭伊秀（右）將WSBL冠軍盃獻給國泰人壽董事長熊明河。記者曾思儒／攝影 國泰女籃陳鈺君（左）和韓雅恩（右）致贈特別版球衣給國泰人壽董事長熊明河。記者曾思如／攝影 淡水商工女籃表演舞蹈。記者曾思儒／攝影

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