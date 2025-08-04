亞洲盃男籃／澳日紐中列戰力榜前4 中華男籃集一時之選僅排第12

2025年FIBA亞洲盃男籃錦標賽將在8月5日至17日於沙烏地阿拉伯正式開打，FIBA國際籃總近日公布本屆16支參賽隊伍最新戰力排行榜。實力強大的澳洲穩居第1，日本與紐西蘭分列第2與第3，中國大陸排名第4；至於中華隊雖然陣容一時之選戰，整體競爭力仍被視為亞洲後段班，排在第12名。

前4強權之外，王牌後衛阿拉基（Wael Arakji）回歸名單的黎巴嫩排名第5，菲律賓、伊朗、約旦、卡達、南韓、沙烏地阿拉伯排名在後。而排名中華隊之下的分別是敘利亞、印度、伊拉克和首度參賽的關島。

本屆中華男籃陣容堪稱是近年最完整，由「旅外三劍客」陳盈駿、劉錚、林庭謙領銜，更首度迎來兩位台美混血新星賀丹、賀博兄弟助拳，搭配歸化的高柏鎧；而本土職籃主力則有阿巴西、胡瓏貿、馬建豪、高錦瑋、曾祥鈞、陳冠全等。

FIBA在評析中指出，儘管中華隊陣容整齊，但近期熱身賽表現平平，缺乏令人驚艷的實戰成果，加上主力得分手盧峻翔缺陣，影響整體進攻火力。不過FIBA也提到，中華隊曾在資格賽階段擊敗菲律賓，展現潛在爆冷能力，加上賀家兄弟的加入，被視為可能的奇兵。

中華隊亞洲盃小組賽分在D組，對手為紐西蘭、伊拉克、菲律賓，4個分組第一將直接晉級8強，各分組的2、3名球隊則要捉對廝殺打資格賽，贏者就能取得8強的最後4張門票，進入最後單淘汰制。。

亞洲盃男籃賽預賽分組如下：

A組：卡達、澳洲、南韓、黎巴嫩 B組：關島、日本、敘利亞、伊朗 C組：中國大陸、約旦、印度、沙烏地阿拉伯 D組：中華台北、紐西蘭、伊拉克、菲律賓

FIBA #AsiaCup 2025 Smart Power Rankings – Volume 2️⃣



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