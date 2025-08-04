亞洲盃男籃／中華隊抵沙烏地阿拉伯吉達 爭取分組賽前8強

中華男籃代表隊12名好手3日抵達吉達，準備參加8月5日開打的2025年FIBA亞洲盃男籃賽。駐沙烏地阿拉伯代表處專程派員，聯合吉達台僑在機場接機，展現對此次賽事和中華國家隊的全力支持與鼓勵，目標是在分組賽晉級8強。

2025年第31屆FIBA亞洲盃男籃賽將於8月5日至17日，在沙烏地阿拉伯第2大城吉達的「阿布都拉國王體育城」（King Abdullah Sports City）登場。

中華代表隊由中華民國籃球協會經理楊勝凱擔任領隊，教練團由義大利籍圖奇（Gianluca Tucci）擔任總教練。隊員陣容有多名CBA職業聯賽菁英球員主力戰將，包括「旅外三俠」劉錚、陳盈駿、林庭謙，還有「賀家兄弟」賀丹、賀博，加上回歸的胡瓏貿、馬建豪、曾祥鈞、高錦瑋，共同組成近年來陣容最堅強的中華隊，因此戰況備受矚目。

本次賽事共有16隊參加。16隊分為4組，採單循環賽制。4個分組的第1名將直接保送晉級8強，第2、3名再戰8強淘汰賽，以爭取晉級8強的機會。8強階段將改採單淘汰賽制，以在最後爭奪賽事最高榮譽。

中華隊被分入D組，首要目標是力拚分組賽出線，將於8月5日首戰菲律賓，8月7日迎戰伊拉克隊，8月9日與紐西蘭隊對戰。

中華目前世界排名75；菲律賓曾獲5次冠軍，目前世界排名34：伊拉克目前世界排名94；紐西蘭是上屆季軍，目前世界排名22。

上屆2022年亞洲盃於雅加達舉行，冠軍是澳洲隊；中華男籃在8強淘汰賽敗給約旦而未能晉級8強。

沙國政府高度重視本屆賽事。這是沙國在1997年後第2次主辦亞洲盃籃球賽。賽事由FIBA亞洲總會與沙國體育部共同主辦，駐沙烏地阿拉伯代表處與當地僑胞亦將於明日入場力挺中華男籃，為參賽隊伍加油打氣。

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