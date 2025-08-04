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TPBL／夢想家聘新助教 壯大簡浩教練團

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家隊聘請澳洲籍韓裔丹尼爾・金（Daniel Kim）將加入擔任助理教練。圖／夢想家隊提供
夢想家隊聘請澳洲籍韓裔丹尼爾・金（Daniel Kim）將加入擔任助理教練。圖／夢想家隊提供

福爾摩沙夢想家隊新賽季教練團大變動，先是由球員退役的簡浩接掌總教練兵符，球團今天再宣布，澳洲籍韓裔丹尼爾・金（Daniel Kim）將加入擔任助理教練，厚植教練團深度。

現年34歲的丹尼爾擁有多年球隊執教經驗，擅長影像分析與球員發展，他2024-25賽季擔任日本德島甘巴魯斯（Tokushima Gambarous）助理教練，2023年擔任澳洲NBL1 East Inner West Bulls總教練。

丹尼爾過往歷練於澳洲NBL多支球隊職務，包括Illawarra Hawks教練團特別助理、Adelaide 36ers影片分析，以及Sydney Kings進階分析，並曾為肯亞國家隊影片分析；他擅長影片分析與球員技術培養，具備細膩觀察與現代化訓練理念，將為夢想家教練團注入嶄新觀點與實戰能量。

丹尼爾說：「我非常喜歡夢想家這支兼具年輕活力與豐富經驗的團隊，很榮幸能夠成為其中一員，我已迫不及待投入新賽季，迎接即將到來的挑戰。」

談到執教理念，丹尼爾表示，他重視與球員信任互動，並透過溝通建立團隊默契，「我曾向多位優秀教練學習，期盼能為球隊帶來熱情與嶄新觀點，無論在場上或場下，都能協助球員養成穩定的贏球習慣。」即將展開的台灣生活，他提到雖然還沒機會品嚐台灣料理，但很期待嚐嚐傳說中的牛肉麵。

夢想家總經理韓駿鎧表示，丹尼爾在影片分析與技術指導上的專業能力，能有效提升教練團在戰術與個人訓練兩端的執行效率，「他曾於澳洲、日本等地歷練，具備豐富的國際經驗，能為球隊帶來全新觀點與專業強度。」

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