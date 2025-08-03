籃球／瑞穗國小快打旋風退美群國小 謝震穎向林書豪看其

2025全國小學籃球夏季聯賽連續第二年前進台中，2日在瑞穗國小舉辦開幕儀式，大會不僅準備精彩表演、親子投籃比賽，立法院副院長江啟臣還重返母校替小朋友加油，果然開幕賽就上演好戲，地主瑞穗以32：21擊退台中市美群國小，搶下首勝。

開幕表演由台中市立豐南國中太鼓隊拉開序幕，在地的愛伯特幼兒園也獻上高水準的競技啦啦隊，獲得滿堂彩。趣味三對三與親子投籃賽更是讓現場充滿歡樂氣氛，難得下場打球的江啟臣笑說：「回母校打籃球很過癮，地板很好、冷氣夠涼，感謝詹文成校長出借這麼棒的場地。」

身兼主辦單位中華民國國民小學體育總會榮譽會長的江啟臣回憶，40年前自己就是坐在這裡參加畢業典禮，相當懷念，他也勉勵小球員，「歡迎大家以後再來台中打球、運動，希望你們能以球會友，遵守裁判判決，不能輸了不甘願喔。」

2日開幕賽由地主瑞穗國小迎戰美群國小，儘管平均身材較為矮小，開賽施展快打旋風取得8：2領先，不過美群並未認輸，一路緊咬至第四節，直到瑞穗箭頭謝震穎上場後頻頻製造對方犯規，才逐漸將比分拉開，搶下本屆首勝。

瑞穗教練莊鎮宇透露，其實球隊成軍僅9個月，夏季聯賽僅是這群孩子的第二場大賽，「上次他們防守不會站位，進攻還會投錯框，今天能表現這樣我很高興，他們真的長大了。」

難得在自己學校比賽，六年級的謝震穎笑說感覺很棒，而他的招牌快攻則是來自教練真傳，「剛聽到學校要成立球隊，我就是第一批報名的。一開始覺得跑步很累，現在比較習慣了。」他透露，未來想要成為職籃球員，並且要向偶像TPBL新北國王「哈佛小子」林書豪看齊。

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