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籃球／國小夏季聯賽今台中開幕 全台120隊角逐冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
全國國民小學籃球夏季聯賽於8月1日至7日在台中瑞穗國小等四所學校舉行。圖／台中市運動局提供
全國國民小學籃球夏季聯賽於8月1日至7日在台中瑞穗國小等四所學校舉行。圖／台中市運動局提供

「2025全國國民小學籃球夏季聯賽」於8月1日至7日在台中瑞穗國小等四所學校舉行，吸引全台120支小學隊伍、逾3000名小球員參賽，開幕典禮於今天舉行，台中市政府運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席，感謝連兩年賽事選擇台中辦理，也肯定中華民國國小體育總會與市府長期合作推動基層籃球，為打造「籃球城市」共同努力。

游志祥表示，市長盧秀燕上任後推動「酷運動、酷城市」，本聯賽今年第二度在台中舉辦，為全台暑期最大規模的小學籃球賽。賽事歷史邁入第4年，將進行264場比賽。市府持續以多元籃球賽事培育基層人才，後續也將推動「甲安埔區敦親睦鄰盃」、「台中餐飲盃3x3 籃球賽」、「躍馬盃國際邀請賽」等活動，擴大全民參與，讓更多精彩賽事在台中舉辦。

運動局補充，台中籃球發展迅速，近年多次舉辦3x3賽事。配合體育署於9月9日正式升格，總統盃全民運動3x3籃球賽中區賽事將於10月4日至5日在台體大鶴鳴樓舉行，歡迎大家到場觀賽，體驗3x3籃球的魅力。

主辦單位說明，賽事的初衷希望孩子們暑假期間能有一個充實、有目標的運動歷程，在場上與全國各地選手交流球技、建立友誼，也讓體育成為啟發未來的重要力量，本屆賽事分為男甲組、男乙組、女生組及校外組，希望藉由賽事提供基層球員築夢的舞台，同時增進學童健康及加強團隊生活教育，讓運動成為教育與成長的最佳橋樑。

比賽也同步於中華民國國民小學體育總會官方 YouTube 頻道（https://www.youtube.com/@essa8685）進行網路轉播，歡迎球迷一起進場觀賽，為小小球員們歡呼加油。

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