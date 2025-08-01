TPBL／夢想家助教陳世念離隊 國王林力仁也不續約

TPBL福爾摩沙夢想家今天宣布，教練團成員陳世念正式離隊，球團誠摯感謝陳世念三年來於教練團的投入與陪伴，這段旅程雖暫告一段落，但對於他的深厚專業與熱情貢獻，夢想家將永遠銘記在心。

自2022年加入夢想家教練團，陳世念陪伴團隊走過三個賽季，是場邊不可或缺的一員，更扮演球員的後盾。他以細膩入微的觀察力與豐厚的實戰歷練，協助球隊在攻防節奏與後場調度中屢屢做出關鍵應變，同時長期陪伴年輕球員成長，無私傳承經驗與信念，讓團隊更加紮實穩定

夢想家總經理韓駿鎧表示，「世念這三年來就像我們團隊的一位定心丸，他總是默默在場邊觀察、分析、協助，無論球隊處於什麼情境，他都用最冷靜的判斷陪伴支持著球員。非常感謝他一路走來的投入與用心，這段旅程一起走過很珍貴，誠摯祝福世念在未來的每個階段都能綻放屬於他的光芒。」

至於國王也在今天宣布球員林力仁合約期滿後雙方不續約，正式離隊，球團感謝林力仁自2021年創隊加盟以來，四個賽季的貢獻，並參與球隊從文化建立到完成二連霸的重要歷程。

商品推薦