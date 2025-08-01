PLG／8冠本土洋將續戰 富邦勇士續約「精神領袖」蔡文誠
PLG台北富邦勇士今天宣布與40歲的隊長蔡文誠正式完成續約，期待他持續發揮領袖影響力，帶領年輕球員成長蛻變，攜手球隊再創佳績。
被譽為「本土洋將」的蔡文誠自2016年加盟富邦勇士至今，是陣中資歷最深的元老級球員之一，效力期間攜手團隊贏得隊史首座SBL總冠軍、PLG三連霸。個人生涯手握8枚冠軍戒指，兩度獲選SBL總冠軍MVP、四次SBL年度第一隊，也是SBL史上第二位締造2000籃板里程碑的球員，留下不少輝煌紀錄。
身為隊長的蔡文誠，在球隊中扮演關鍵角色，不僅是教練團與球員們之間的溝通橋樑，也是穩定團隊節奏的重要支柱，他以高度紀律要求自己，並樂於分享自身多年累積的經驗與技術觀察，適時提點隊友，且常於關鍵時刻跳出，展現出老將價值。
對於球隊與蔡文誠完成續約，總教練吳永仁表示，「文誠是球隊的隊長，更是團隊中的精神領袖，他擁有豐富的個人經驗與穩健的場上表現，並以自律態度為年輕球員立下標竿。文誠的續約對球隊意義非凡，期待新球季他持續發揮影響力，幫助教練團與球隊邁向更高榮耀。」
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