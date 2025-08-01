籃球／譚傑龍禁賽令解除 將持續投入籃球職涯與公益推廣

前TPBL本土長人譚傑龍在去年11月因為違反球團管理規範道德條款，遭到新北中信特攻球團解約後，聯盟也召開紀律委員會對於他處以禁賽處分，而譚傑龍的經紀公司也在今天發出公告，已向聯盟確認譚傑龍在完成所有懲處內容後正式解除禁賽令，未來將持續投入籃球職涯與公益推廣。

晧宇國際股份有限公司聲明：

本公司收到台灣職業籃球大聯盟（TPBL）於114年5月23日正式發出之公文（文號：台職籃字第11400000029號），確認譚傑龍針對聯盟先前所公告之懲處事項，已完成所有懲處內容，包含：

1. 參與志工服務及性別平等教育課程，共計50小時；

2. 繳納罰款新台幣50萬元整；

3. 完整配合聯盟查核與審查流程。

根據聯盟函文內容，譚傑龍之禁賽處分（即2024–25賽季禁賽至114年6月30日止）現已屆滿，懲處期間與內容皆已正式履行完畢。

本公司亦於今（2025）年7月向聯盟進一步確認，聯盟已正式解除譚傑龍之禁賽資格，其參賽權利已恢復。

本公司與譚傑龍選手對於過往事件所造成的社會關注，持續保持負責任的態度與高度自律，並以具體行動落實更好的榜樣責任。

未來，譚傑龍將以更加謙遜積極的態度，持續投入籃球職涯與公益推廣，敬請各界持續支持與指教。

晧宇國際股份有限公司

2025 年 8 月 1 日