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籃球／PLG稱合作破局非己方責任 雙聯盟合併恐遙遙無期

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
TPBL與PLG合作與合併談判破局，TPBL今晚率先發出聲明宣布結束協商。 圖為PLG總冠軍賽第7戰現場觀眾。聯合報系資料照
TPBL與PLG合作與合併談判破局，TPBL今晚率先發出聲明宣布結束協商。 圖為PLG總冠軍賽第7戰現場觀眾。聯合報系資料照

TPBL與PLG合作與合併在今天晚間TPBL率先發出聲明後宣告破局，對於TPBL稱PLG並未針對三點事項進行具體聲明，成為導致雙方合併破局原因，PLG也在晚間反擊，並聲稱「合作破局非我方責任，未來仍堅守整合初心」，在雙方各說各話的情況下，也讓雙聯盟合併一事恐怕變得遙遙無期。

PLG聲明如下：

PLG今天針對TPBL片面宣布中止合作一事，嚴正發表聲明，在中華民國114年7月10日，PLG與TPBL雙方所屬共10支球隊中，已有超過半數簽署《TPBL x PLG合作意向書》。針對近期外界誤解與不實指控提出三點澄清，重申聯盟對整合的立場與原則。

一、PLG從未承諾「不得拓展新球隊」

自啟動整合對話以來，PLG始終以開放、理性的態度參與協商，但從未在任何會議或意向書共識中對TPBL承諾「不得拓展新球隊」。聯盟治理與發展方向，應由制度機制主導，並保留彈性空間，不應被片面政治化解讀。

二、宏國象同時與PLG與TPBL皆有接觸，並非單方面行動

針對所謂「私下接洽第4隊」的指控，PLG嚴正澄清：宏國象同時有與本聯盟和TPBL做意見上的交流往來，雙方皆清楚該隊正在自主評估方向，並非由PLG私下主導或推動任何加盟計畫。

我方始終秉持透明原則，並未與宏國象簽署任何加盟協議或承諾。我們尊重各隊的發展意向，也期盼各方能基於事實進行對話，而非情緒性指控。

三、TPBL片面中止合作，背離雙方簽署之意向書原則

PLG與TPBL於先前已簽署明確意向書，約定以階段性合作方式推動整合，包括聯合選秀、商業制度協調等具體行動。TPBL如今逕自中止對話、轉而單方面定調「只談合併」，不僅違背雙方達成的基本原則，也破壞了先前談判建立的誠信基礎。此舉使整合進程政治化，對產業與球迷的期待造成直接傷害。

PLG立場明確：開放合作

PLG再次強調，我們始終支持台灣籃球整合的大方向，未來也不排除任何形式的合作與雙方制度上的討論。

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